Rafa Nadal es consciente de que no le quedan "muchos eventos por jugar" en el mundo del tenis. Con Ana Pastor, el tenista reconoce que no da otra respuesta "por coherencia y hemeroteca", aunque su "sensación" es que no le quedan muchos 'drives' a su raqueta.

Sus dos grandes ilusiones a corto plazo tienen nombre propio: Roland Garros y Juegos Olímpicos de París. En ambas citas no tiene la garantía de estar disponible debido a su estado físico, pero ahí reside la ilusión del tenista de Manacor.

"Mi ilusión es retirarme en las pistas y saber que esos torneos son los últimos, pero es difícil calcularlo", lamenta. Para Nadal, el día después de su retirada será "igual de feliz" de lo que ha sido como jugador de tenis.

"La perspectiva que la gente tiene de mi es que estoy focalizada en el tenis, pero es muy lejos de esto mi vida. Soy una persona muy abierta, nada obsesionada. He sido una persona muy esforzada en las horas que he estado trabajando. He salido, me lo he pasado bien. No me he perdido casi nada en esta vida con el tenis", admite en el cierre de su entrevista con Ana Pastor en 'El Objetivo'.