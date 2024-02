El 'fichaje' de Rafa Nadal por Arabia Saudí levantó una gran cantidad de críticas cuando trascendió la noticia. En 'El Objetivo', el tenista ha podido dar su versión del proyecto que encabezará a partir de ahora, el cual dice que no está motivado por el dinero saudí.

"No hay necesidad ninguna. ¿Me pagan? Sí. ¿Necesito el dinero? Para nada, ni me va a cambiar la vida. No he firmado un súpercontrato como otros compañeros deportistas, que los respeto. Mi contrato es de promover el tenis", matiza.

Nadal cree que la polémica nace de "un error de comunicación" el día que se conoce la noticia. "Mi equipo cometió un error en la manera en que se comunicó", añade Nadal, que defiende el proyecto que quiere llevar a cabo allí.

"La educación en el deporte puede cambiar vidas y situaciones complicadas en oportunidades. Lo que voy a hacer es liderar un proyecto deportivo. Lo que se me transmite es que tengo la oportunidad de promocionar mi deporte en un lugar donde hasta hace nada estaba cerrado", agrega Nadal.