Para Rafa Nadal, es "un avance" que cada vez se hable más abiertamente sobre salud mental. Un tema que, sin embargo, nunca ha sido tabú para el tenista: "No he tenido ningún problema nunca en hablar de eso", afirma en El Objetivo. "Yo fui al psicólogo dos veces en mi vida, en dos etapas diferentes en mi vida por dos problemas diferentes que tuve", precisa.

"Es un avance que la gente tenga la tranquilidad de poder hablarlo", sostiene Nadal. "Como siempre la tuve, no me parece novedoso, a lo mejor no lo veo de esta manera", apostilla el deportista, que reivindica que "si tienes dolor en la pierna, vas al médico" y no considera que la salud mental sea "una cosa diferente".

"A lo mejor ha sido un tema más tabú, pero yo no lo percibo de esta manera, lo percibo como algo normal y natural, es una parte más del cuerpo y diría que la más importante", insiste Nadal, que remacha: "Las personas que tienen problemas, por pequeños que sean, si pueden recibir una ayuda y les ayuda a ser más felices, bienvenido sea".