¿Le preocupa a Rafa Nadal haber decepcionado a la gente con su decisión de iniciar un proyecto en Arabia Saudí cuando está más cerca del final de su carrera? Es una de las pregunta que lanza Ana Pastor al tenista, que responde negativamente en El Objetivo: "No, porque yo no creo que haya decepcionado a la gente, yo creo que la gente no tiene la información de las cosas", sostiene.

"Lleva Arabia Saudita un boom muy grande estos últimos años de deportistas, empresarios, científicos... Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial", defiende Nadal, que no obstante reconoce que "es lógico" que exista "la sensación es que se compra todo con dinero y ahora Rafa también se ha vendido al dinero", algo que afirma entender.

El tenista admite no obstante que "hubo un error en el comunicado". "Creo que debería yo haber salido a explicarlo de entrada", admite, aunque matiza: "Pero si hubiera salido dos días después a decir algo parece que estoy reaccionando a algo". "Lo que opinen, opinen", asevera. "Sé como funciona la sociedad, no soy nuevo en eso, y sé lo que hay. Al final, bueno, que digan, que pase el temporal y cuando tenga la oportunidad, me explicaré", incide.

"¿Que les convenceré o no les convenceré? Bueno, yo sé de la manera en que yo lo he hecho y los motivos por los que yo lo he hecho. ¿Le gustará a todo el mundo? Seguro que no", zanja.