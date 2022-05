El periodista Pedro J. Ramírez, director de 'El Español', ha defendido en El Objetivo que el Gobierno se ha equivocado al informar y denunciar el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una situación que equipara a la foto de José María Aznar en las Azores junto a George W. Bush y Tony Blair poco antes de la guerra en Irak, o con la sesión en la que José Luis Rodríguez Zapatero anunció el gran 'tijeretazo'.

"Son puntos de inflexión en una legislatura, momentos en los que un presidente puede hacer una cosa y otra. Creo que Aznar se equivocó, Zapatero hizo lo más conveniente para España en ese momento y Sánchez se ha equivocado", ha explicado el periodista.

Añade además que Sánchez "tenía una gran oportunidad de presentarse como un presidente defensor de la legalidad frente a los populismos que tenemos en España", y cree que el relato presentado por los ministros no ha contribuido a su credibilidad. "Fue una decisión muy difícil y equivocada. Un Gobierno no tiene la obligación de retransmitir en vivo todo lo que pasa, la transparencia no es eso", ha zanjado Pedro J. Ramírez.