El Gobierno "no va a tocar el despido" en los cambios que plantea hacer sobre la reforma laboral del Partido Popular. Así lo ha confirmado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien ha indicado que entre las prioridades del Ejecutivo ahora no está cambiar la normativa sobre los despidos. "No vamos a tocar el despido, es una reforma equilibrada", ha insistido.

En este contexto, considera que es conocido lo que sí quieren cambiar: "Estamos trabajando la temporalidad; el reequilibrio en la capacidad negocial de las partes, entre sindicatos y empresarios; la subcontratación; la formación; o las nuevas políticas activas de empleo. Vamos a cambiarlo todo, pero, efectivamente, van a quedar muchas cosas", ha apostillado.

Repreguntada sobre por qué no tocarán los despidos, Díaz se remite a que "cumplirán con el acuerdo del Gobierno": "La reforma laboral del PP fue muy agresiva, y este Gobierno va a actuar en lo más urgente y necesario del mercado de trabajo, que es su modernización".

Asegura además que no se trata de ninguna cesión a los empresarios, sino de cumplir el compromiso con sus socios de investidura.