Díaz celebra que el Gobierno sale "más fuerte" tras el acuerdo sobre el SMI, pero deja en el aire lo que se hará en 2026

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado el acuerdo alcanzado con Hacienda para que los perceptores del SMI no tributen por el IRPF en 2025. El pacto se logró justo antes de finalizar el plazo, tras intensas negociaciones. Díaz agradeció a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y negó la mediación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque lamentó negociar al límite, Díaz celebró el acuerdo y respondió a las críticas de Cuca Gamarra del PP, calificándolas de poco serias y acusando al PP de no querer que los trabajadores dejen de pagar a Hacienda.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado este viernes en 'Al Rojo Vivo' el acuerdo 'in extremis' al que ha llegado con Hacienda para que los perceptores del SMI no tengan que tributar por el IRPF en 2025.

El pacto lo han alcanzado a tan solo unas horas de finalizar el plazo y cinco minutos antes de reunirse la Mesa, después de una semana frenética de negociaciones.

"Ha sido una negociación difícil y dura hasta el último minuto", ha reconocido Díaz, quien más tarde ha celebrado que "se ha hecho justicia". "Lo hemos conseguido. Vamos a cumplir con el acuerdo del Gobierno", ha añadido.

Así, Díaz ha agradecido el trabajo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se levantó de la mesa de negociaciones el jueves a las 22:00 de la noche. De esta manera, la ministra de Trabajo ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya mediado entre ambas para alcanzar el acuerdo y ha hecho hincapié en que han sido ellas mismas y sus equipos quien lo han conseguido.

Pese a ello, Díaz ha lamentado que hayan negociado hasta el último momento. "A mí me hubiera gustado no llegar al tiempo límite. No me gustan nada las negociaciones 'in extremis', pero lo hemos conseguido", ha reconocido.

Díaz no ha querido pronunciarse sobre qué pasará a partir de 2026, ya que este acuerdo solo recoge que ese 20% de perceptores podrán beneficiarse de esa deducción este año, y se ha limitado a decir que celebra el pacto al que han llegado ambos ministerios.

"De nada nos hubiera valido subir 50 euros el SMI, si una parte muy importante de la misma recae en las manos de la Agencia Tributaria", ha comentado Díaz. Así, la ministra de Trabajo ha insistido que están a favor de una "política fiscal que sea justa", pero ha hecho hincapié en que " las personas que cobren 16.500 euros no deberían tributar".

Además, Díaz ha anunciado otra parte del acuerdo que "mejora los salarios en su conjunto". "Desde la Agencia Tributaria se va a poner una información muy valiosa en las mesas de negociación: los beneficios reales empresariales para que los sindicatos y los empleadores gocen de eso", ha indicado.

Díaz responde a Gamarra: "Debería de ser un poco seria"

La ministra de Trabajo ha respondido este viernes en 'Al Rojo Vivo' a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha acusado a Díaz y Montero de ser "grandes actrices" y de dar "gato por liebre" a quienes cobran el SMI.

"La señora Gamarra debería de ser un poco seria porque no conoce el texto. Que alguien hable sin conocer y ver lo que hemos acordado es muy grave", ha comentado Díaz.

Así, ha añadido que "lo que demuestra el PP es que a ellos no les interesa que los trabajadores no pagaran a Hacienda". "Les interés más debilitar y desestabilizar al Gobierno", ha indicado.