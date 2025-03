'Yolanda Díaz' 'amenaza' a 'María Jesús Montero': "Como siga torpedeando mis propuestas lo mismo le llega una cabeza de caballo"

Continua el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero a cuenta de la tributación del salario mínimo. Para saber cómo están avanzando estas negociaciones, el Gran Wyoming conecta con Cristina Gallego, que se ha puesto en la piel de la ministra de Trabajo y la ministra de Hacienda. El presentador se sorprende al ver que 'Díaz' y 'Montero' no están juntas en el mismo despacho.

"Nos ha costado ponernos de acuerdo hasta en dónde negociar", se explica la 'ministra de Trabajo', "como no me levanto de la mesa hasta que lleguemos a un acuerdo, aquí me he quedado en mi despacho". 'Montero' explica que han estado todo el día en contacto constante. "Y no porque lleguemos a las manos sino porque negociamos por WhatsApp, por Zoom, por SMS, por TikTok también y por anónimo", añade la 'ministra de Hacienda'. 'Montero' muestra una carta sin remitente que ha recibo en la que se puede leer: "Como tribute el salario mínimo interprofesional te muevo la silla y me siento yo al lado del presidente".

'Díaz' le aclara que no ha sido ella y le pide que que deje de torpedear todas sus propuestas y advierte que si sigue haciéndolo "lo mismo le llega una cabeza de caballo". "Es broma, de bogavante, que hay que promocionar la tierriña", aclara. Wyoming, al ver cómo está su relación, considera que quizá no es el mejor momento para el rearme de España.

"Pero que falacia está usted diciendo", responde 'Montero', "nosotras tenemos una fantástica relación cimentada en la convivencia de los socios con ligerísimas discrepancias que, en ocasiones, nos conducen a situaciones de querer tirarnos la una a la otra por un terraplén". "Nada que no se solucione con un buen karaoke", añade. 'Díaz' recuerda como, en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral, acabaron cantando juntas Pimpinela.