Uxue Barkos: "Hablar de 'otra violencia' es un intento de blanquear la violencia de género"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha dicho en El Objetivo que hablar de violencia doméstica es "un debate complementario" para "blanquear la violencia de género".

Uxue Barkos ha añadido que esto es "inadmisible", que es un error y que supone "buscar excusas".

En este sentido, se ha remitido a la irrupción de Vox en el parlamento de Andalucía: "Hay un punto de inflexión peligroso que viene con la irrupción de fuerzas políticas nuevas, de los acuerdos con los que se llegan por Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía".

Meritxell Batet celebra que en 2019 en España se ha vuelto "a ver una gran manifestación en la que muchas mujeres, hombres y gente joven reclamaron la igualdad real". Además, la ministra del PSOE destaca que "el feminismo debe ser el protagonista porque "es la gran causa pendiente que ha tardado tanto en llegar, pero que, por fin, ahora es una causa patrimonio de todos".

Por su parte, Inés Arrimadas afirma que "todavía no tenemos igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", aunque destaca que "es verdad que hemos avanzado mucho en derechos".

La líder de Ciudadanos en Cataluña recuerda que el feminismo "es un movimiento imparable que no es de ninguna ideología ni país, sino un movimiento global por la igualdad". Además, resalta que "no se puede criminalizar a las mujeres que no han ido a la huelga".

Mónica Oltra también señala que aunque todavía "quedan muchos años" para la igualdad real, teas "el 8M de 2018 algo ha cambiado, hay una ola de energía de mujeres y hombres".

Además, la vicepresidenta de la Generalitat indica que "se ha incorporado mucha gente joven que no está dispuesta a que el mundo siga siendo desigualdad". Por último, Oltra destaca que "hay que construir una sociedad libre de desigualdad donde las mujeres no debamos esforzarnos el doble".

Por otro lado, Ada Colau destaca en El Objetivo que "la mayoría de las mujeres sufren desigualdad y violencia estructural", por lo que las políticas, al tener más relevancia, deben darles voz: "Somos mujeres privilegiadas que debemos dar voz a las que no lo son"

Dolors Montserrat destaca que "feminismo es igualdad y libertad" y que ella eligió no hacer huelga y "seguir trabajando": "No me gusta que se politice el feminismo".

Además, la portavoz afirma que "el feminismo no es una lucha de ideologías". Preguntada por Ana Pastor si es feminista, Montserrat afirma que ella "es una mujer que busca la igualdad". Por otro lado, la política del PP protagoniza un rifirrafe con Colau: "Tu líder dijo que azotaría a una mujer hasta sangrar y no te oí condenarlo".

Por último, la anécdota del debate la protagoniza Inés Arrimadas, o mejor dicho, su móvil. Y es que el teléfono de la presidenta de Ciudadanos en Cataluña interrumpe el debate de El Objetivo para hacerle una pregunta a Arrimadas mientras explica su postura en el feminismo.