Una voz femenina irrumpe en pleno debate sobre el feminismo en el plató de El Objetivo: "¿Puedo ayudar con algo?"

El teléfono de Inés Arrimadas toma protagonismo en mitad de su intervención con una incómoda pregunta que ha hecho sonreír a la presidenta de Ciudadanos en Cataluña: "No necesitamos a Siri", ha sido la respuesta de la política de la formación naranja al instante.

Tras ello, Arrimadas, ha asegurado que "no compra todo el pack de una ideología", por lo que le parece muy "bonito" que haya gente tan diversa en una manifestación, algo que ha ejemplificado con la presencia de Ciudadanos en la protesta feminista del 8 de marzo: "Fuimos a pesar de que en ese manifiesto había cosas que no compartíamos".

"Por eso yo no criminalizo a ninguna mujer que no fuera, porque creo que mucha gente nos estará viendo y no fue, y estoy convencida de que querrán la igualdad", ha concluido la presidenta de la formación en Cataluña.

Inés Arrimadas, sobre el 8M: "No se puede criminalizar a las mujeres que no han hecho huelga"

"El PSOE nos criticó por ir y el PP por no ir, las dos cosas a la vez no se pueden hacer", señala Inés Arrimadas, que defiende, además, que "no se puede criminalizar a las mujeres que no han hecho huelga". "Que la gente haga lo que le dé la gana", asegura.