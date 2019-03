Pablo Casado se retracta en El Objetivo y asegura que no recuperará la ley del aborto de 1985

El líder del Partido Popular, Pablo Casado ha asegurado que su formación creará "una Ley de Maternidad, para apostar por ella, y que la mujer que decida ser madre libremente tenga todos los recursos".

Sobre la actual Ley del Aborto, Casado ha recordado que "está recurrida la Constitucional", y ha afirmado que esperarán a lo que dicte el tribunal, y "si el Constitucional dice que sí, será una ley constitucional".

El líder de la formación ha asegurado que "a nivel personal" considera que la ley de supuestos era más justa, aunque ha garantizado que "no puede ir contra una ley constitucional" si así lo dicta el Tribunal Constitucional. "Por eso hemos hechos un proyecto en positivo, con la Ley de Maternidad queremos que todas las familias tengan ayudas para ser madres, que las mujeres que están embarazadas tengan mas ayudas a la conciliación, a la vivienda".

Casado ha negado que la Ley del Aborto de 1985 fuese una propuesta para su programa electoral, algo que prometió en octubre del 2018 en El Objetivo: "Nunca he dicho que quisiera más la ley del 1985. He dicho que me gusta más la ley de supuestos que la de plazo", se ha retractado.

El líder del Partido Popular ha asegurado que en su programa electoral no está la derogación de la actual ley porque "está recurrida en el Tribunal Constitucional": "Pero en vez de quedarnos parados decimos que hay que crear una ley de la maternidad".

Uno de cada cinco embarazos en España acaba en un aborto, según ha asegurado Casado, que reitera que no entra a juzgarlo, aunque "como hacen en Red Madre, ayudan a las mujeres que tienen problemas para tenerlos": "Yo no quiero meterme en la cabeza de las mujeres que suficiente tienen en esa tesitura".

Sobre las polémicas palabras que el líder popular testimonió al diario 'El Español' , en el que afirmaba que "las mujeres deberían saber lo que llevan dentro", ha defendido que "se equivocó quien cortó" lo que dijo después.

"Quien tenga dudas que sepa que su diputación y su Gobierno va a poner medidas fiscales en vivienda, en conciliación y en trabajo para que quien decida ser madre sepa que tiene todo el apoyo", ha concluido.

La hemeroteca pone contra las cuerdas a Pablo Casado en El Objetivo: así defendía que tenía que "gobernar la lista más votada"

"Si Sánchez no lo ha respetado en una legislatura, nosotros no nos podemos comprometer a jugar con unas normas distintas", ha afirmado Casado tras ver un vídeo en el que aparecía defendiendo en numerosas ocasiones que tenía que "gobernar la lista más votada".

Pablo Casado no aclara si formaría gobierno con Vox después del 28A

¿Se imagina Pablo Casado dirigiendo desde Moncloa un Gobierno en el que pudieran estar Ciudadanos y Vox? El líder del PP contesta a Ana Pastor en este vídeo de El Objetivo.

Pablo Casado, sobre la violencia machista: "La izquierda intenta criminalizar a los hombres"

El líder del Partido Popular ha asegurado que no derogará la Ley de Violencia de Género en caso de llegar a gobernar, y que se trata de una "lacra" a la que deben enfrentarse todos los partidos juntos.

Pablo Casado, sobre sus insultos a Pedro Sánchez: "Por muy mal que se hagan las cosas se pueden decir de otra forma"

Después de que Ana Pastor recuerde en El Objetivo el vídeo en el que Pablo Casado insultó a Pedro Sánchez, el líder del PP afirma que "el error es dirigirlo y personalizarlo a una persona que es un político".

Pablo Casado, sobre Quim Torra: "Nunca me sentaría con un señor que ha dicho que quiere la vía eslovena, la Guerra Civil en España"

El presidente del PP defiende en El Objetivo que "con una persona que incumple la ley no se puede dialogar", refiriéndose a Torra y critica que Sánchez no le llame a él "que es el líder de la oposición" y sí a "el que quiere romper España".

Pablo Casado confirma que votarán en contra de todo lo que proponga el PSOE: "Los viernes sociales son una tomadura de pelo"

Pablo Casado afirma en El Objetivo que el PP votará en contra de todo lo que el PSOE proponga: "Los reales decretos están para políticas urgentes".

Pablo Casado: "Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España y el Gobierno socialista es el más desigualitario"

Casado apela al "voto unido" para gobernar España. Desde Vigo, asegura que no hacen falta tres partidos, "sino uno que haga lo que tenga que hacer". El presidente del PP califica al PSOE "el partido más desigualitario".