En julio de 2015, Pablo Casado afirmaba: "Hemos debatido cómo reformar nuestra ley electoral para hacerla más representativa y para garantizar que gobiernen los ganadores y no la suma de los perdedores". "Hay que dejar gobernar a la lista más votada", declaró en noviembre de 2015. Y así, la hemeroteca muestra los vídeos de las numerosas ocasiones en las que el presidente del PP ha defendido que gobernase en España "la lista más votada".

Ana Pastor le pregunta entonces a Casado si van a respetar la lista más votada. "Si Sánchez no lo ha respetado en una legislatura, nosotros no nos podemos comprometer a jugar con unas normas distintas. Es como salir al ring con una mano en la espalda".

"Ustedes tenían una opinión y ahora la varían", afirma Pastor, mientras que Casado insiste: "Lo que no se puede es salir al campo a jugar con normas distintas entre un equipo y otro. Hasta ahora no había gobernado un partido que no hubiera sacado el mejor resultado. Él lo hizo hace apenas nueve meses y, por tanto, ha roto con esa dinámica, igual que ha roto otras muchas como pactar con independentistas o antisistemas".