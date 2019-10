A dos semanas de las cuartas elecciones generales en cuatro años, Albert Rivera, candidato a la presidencia del Gobierno por Ciudadanos, señala cuál será su hoja de ruta tras los comicios del 10N. ¿Dónde va a ir el voto de los ciudadanos si después Rivera tiene que pactar con alguien?

El líder de la formación naranja lo tiene claro: "Queremos ganar a Sánchez con un nuevo Gobierno como el que tenemos en Andalucía, Madrid, Castilla y León o Murcia. Ciudadanos y el Partido Popular podemos formar gobiernos moderados y liberales".

"Estoy dispuesto a sentarme con el PSOE para cuestiones de Estado"

Eso sí, señala que hay diferencia en estas elecciones: "Si Ciudadanos tiene que estar en la oposición, y no podemos formar gobierno, estoy dispuesto a sentarme con PP y PSOE a pactar un calendario e incluso a pactar los Presupuestos para que este país tenga estabilidad".

Así, explica que podría negociar reformas con el PSOE, pero desde la oposición "para no bloquear y llevar al país a unas terceras elecciones". E insta al resto de partidos a que hagan lo mismo: "Hay motivos de sobra para que quién Gobierne escuche a la oposición y los que estemos en el Gobierno o la oposición seamos capaces de hablar de cuestiones de Estado".

Preguntado por si ahora abre más la mano al pacto por las encuestas, que apuntan a una gran pérdida de votos en su formación, Rivera lo niega: "Estamos preocupados por el bloqueo, no por las encuestas".

Además, señala que antes ya propuso a Pedro Sánchez y a Pablo Casado una abstención "a cambio de unas condiciones básicas, Cataluña, Navarra y no subir los impuestos, y Sánchez no quiso reunirse con nosotros".

"Gobierne quien gobierne, hay que aceptar los resultados y ponernos en marcha".

En ese punto, Ana Pastor le recuerda que no quiso ir a las reuniones más protocolarias en La Moncloa con el líder socialista. "Yo me reuní con Sánchez en mayo, en junio nos volvimos a ver, pero Sánchez me dijo que su socio preferente era Podemos y que con ellos iba a negociar".

Por ello, insiste a los líderes de PP y PSOE a que se comprometan a levantar el bloqueo, "aceptar los resultados y ponerse en marcha": "El compromiso de Sánchez y Casado debería estar incluso firmado, para que los españoles sepan que esto no se va a repetir y que cada uno va a hacer un esfuerzo".