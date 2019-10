El presidente de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha propuesto a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Pablo Casado, que los tres se comprometan por escrito, antes de las elecciones generales, a impulsar reformas juntos en la siguiente legislatura. "Que nos comprometamos los tres por escrito" para, tras competir en la campaña electoral y defender cada uno su proyecto, garantizar que "el 11 de noviembre vamos a remar todos en la misma dirección", PSOE, PP y Ciudadanos, y no "con los que quieren romper España y con los populistas que quieren podemizar la economía", ha dicho.

Rivera ha hecho este planteamiento en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde ha defendido que esta es "la mejor forma de patriotismo" que pueden exhibir los candidatos a la Moncloa. "Si gano las elecciones, me comprometo a llamar a la oposición, a los partidos constitucionalistas, para sacar adelante estas reformas", con "un calendario y un equipo negociador", ha declarado tras enumerar los diez asuntos prioritarios para Cs.

A su juicio, esto deben prometerlo también Sánchez y Casado: "Y si son valientes, que lo firmemos por escrito antes de empezar la contienda electoral". El líder de la formación naranja considera que esto es necesario para evitar un nuevo bloqueo político y unas terceros comicios. En su opinión, la repetición de elecciones en noviembre se debe a la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno en funciones, que "renunció a negociar" con "sus socios", Unidas Podemos, y tampoco aceptó que Cs y el PP lo invistieran a cambio de unas condiciones.

En cambio, se ha presentado a sí mismo como un candidato capaz de acabar con el bloqueo, de negociar y alcanzar acuerdos y de impulsar reformas que transformen el país porque Ciudadanos no carga "mochilas de corrupción" como PP y PSOE. Además, ha justificado el cambio de posición de Cs respecto a las elecciones de abril --abriéndose a pactar con Sánchez-- subrayando que los ciudadanos "piden como un clamor que se ponga el país en marcha".

"Ahora es el momento de que la política sea útil a los españoles", ha añadido, negando que Ciudadanos se equivocara con su estrategia anterior. "Uno puede asumir los errores que comete, no los que no comete", ha afirmado al recordar que Sánchez no aceptó la oferta que Cs le hizo en septiembre para desbloquear.

También ha destacado que en seis meses el líder del PSOE no hizo "ni una sola propuesta, oferta o reforma" al partido naranja, solo reclamaba su abstención mientras les llamaba "fachas". "Y me dijo: 'mi socio preferente es Podemos'", ha agregado.

El presidente de Cs ha recalcado que un gobierno en minoría, sea del partido que sea, no podrá impulsar medidas solo, sino que necesitará amplias mayorías. Por eso ha criticado la pretensión del líder socialista de que las demás fuerzas políticas simplemente "le dejen gobernar", facilitando su investidura "sin condiciones".

Eso si, ha aclarado que su propuesta no es formar un ejecutivo de coalición: "El acuerdo entre el Gobierno y los principales partidos de la oposición no es para repartirse los sillones". Rivera ha asegurado que en la campaña electoral se va a dedicar a hablar de las reformas necesarias para España y de cómo resolver los problemas de los ciudadanos, para que la gente "harta" de la política "recobre la esperanza". Tratará de revertir la desmovilización de quienes votaron a Cs y atraer a "muchos más", pues cree que "hay muchos más españoles en el centro político que en los extremos".