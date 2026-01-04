Ahora

Transición en Venezuela

Néstor Prieto destaca la importancia de Delcy Rodríguez en el Gobierno venezolano: "Dicen que es una funcionaria muy eficaz"

La elección de Delcy Rodríguez como futura presidenta interina de Venezuela ha tranquilizado a sectores del chavismo, que la consideran "eficaz y leal".

Delcy Rodríguezjurará el cargo el lunes como presidenta interina de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Se trata de una figura que es clave en el Gobierno venezolano desde hace años.

Mano derecha de maduro, la actual vicepresidenta ha ocupado "todo tipo de cargos en el escalafón chavista" desde puestos ministeriales a la Vicepresidencia, Secretarías o encargada de la negociación con la oposición.

Néstor Prieto ha explicado en El Objetivo que es uno de los pilares del Gobierno de Maduro junto a Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, que sonó para ser sucesor de Chávez, y su hermano, Jorge Rodríguez, que, como la futura presidenta interina, ha militado toda la vida en el partido.

Ahora, Delcy Rodríguez tendrá la oportunidad de ocupar el más alto puesto del Gobierno y, según ha afirmado el periodista, quienes han trabajado con ella "dicen que es una funcionaria muy eficaz y leal".

Por ello, su designación como presidenta interina ha generado "tranquilidad" entre muchos militantes chavistas que temían el caos en el país.

