Néstor Prieto destaca la importancia de Delcy Rodríguez en el Gobierno venezolano: "Dicen que es una funcionaria muy eficaz"

Delcy Rodríguez asumirá el cargo de presidenta interina de Venezuela el lunes, tras la detención de Nicolás Maduro. Rodríguez, figura clave en el Gobierno venezolano, ha sido la mano derecha de Maduro y ha ocupado diversos cargos en el escalafón chavista, desde puestos ministeriales hasta la Vicepresidencia. Néstor Prieto destacó en El Objetivo que Rodríguez es uno de los pilares del Gobierno, junto a figuras como Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Su designación ha generado tranquilidad entre los militantes chavistas, quienes la consideran una funcionaria eficaz y leal, capaz de mantener la estabilidad en el país.

Mano derecha de maduro, la actual vicepresidenta ha ocupado "todo tipo de cargos en el escalafón chavista" desde puestos ministeriales a la Vicepresidencia, Secretarías o encargada de la negociación con la oposición.

Néstor Prieto ha explicado en El Objetivo que es uno de los pilares del Gobierno de Maduro junto a Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, que sonó para ser sucesor de Chávez, y su hermano, Jorge Rodríguez, que, como la futura presidenta interina, ha militado toda la vida en el partido.

Ahora, Delcy Rodríguez tendrá la oportunidad de ocupar el más alto puesto del Gobierno y, según ha afirmado el periodista, quienes han trabajado con ella "dicen que es una funcionaria muy eficaz y leal".

Por ello, su designación como presidenta interina ha generado "tranquilidad" entre muchos militantes chavistas que temían el caos en el país.

