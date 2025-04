Mbappé desvela la "buena" relación que tiene con Florentino Pérez: "Ha estado a mi lado incluso cuando le decía que me quedaba en París"

Kylian Mbappé ha firmado este pasado verano por el Real Madrid, pero sus contactos con Florentino Pérez, presidente del club blanco, vienen de mucho antes. Una relación que se fue construyendo con el paso del tiempo y que ahora explica cómo es a Ana Pastor en El Objetivo.

"No fue fácil (decirle que no fichaba por el Madrid), pero con el presidente siempre tuve una buena relación porque desde el primer día estuvo a mi lado. También cuando le decía que me quedaba en París tenía su cariño y buenos mensajes para mí y eso cuenta", explica Mbappé.

Tal fue el cariño que le dio Florentino Pérez al jugador que, ahora, el francés confiesa que le tiene un "gran respeto" por ello: "Dio cariño para mí y mi familia y eso son diferencias que se marcan. Le tengo un gran respeto y siempre le digo que daré lo máximo por el club y por él".