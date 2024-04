Luis Rubiales habla por primera vez en televisión en una entrevista en exclusiva con Ana Pastor. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) da explicaciones acerca de las investigaciones y procesos judiciales abiertos contra él en los últimos meses, unos procesos que van desde su beso no consentido a Jenni Hermoso a su presunta implicación en la asignación de obras de la Federación a la constructora Gruconsa a cambio de pagos a la sociedad Dismatec, administrada por su amigo Nene.

Durante la entrevista, Rubiales niega haber recibido mordidas de ningún tipo, defendiendo que el dinero con el que cuenta en sus cuentas bancarias es producto de su trabajo y ahorros. "Es mentira que haya pegado una mordida con pisos aquí (en República Dominicana), es mentira que tenga un equipo de béisbol, es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, es mentira que tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí", asegura ante Ana Pastor, que pregunta al expresidente de la RFEF si no puede entender que la gente vea "raro" que su hermano esté "en una constructora a la que la Federación le hacía contratos".

"Me parece extraño que a alguien se le pueda vetar si pasa un concurso y pasa los filtros. Es que no podemos dejar fuera a alguien porque haya familia, no se puede hacer", asegura Rubiales, que cree que "jamás" se podrá demostrar que tiene dinero "fuera de España".

Rubiales habla de su relación con Nene, un "amigo" con el que dice que no puede llevar a cabo ningún tipo de negocio al tener las cuentas bancarias bloqueadas. "No puedo pagar ni una Cocacola, sin haberse demostrado nada", lamenta. El expresidente de la RFEF lamenta la situación por la que está pasando la familia de Nene y se considera víctima de una "corriente demoledora contra gente contra la que no se ha probado nada", en la que incluye a Ana Pastor.

"No me convierto en una víctima, me han puesto 70 querellas. Quienes son víctimas son mi familia y mis amigos. Estamos en una sociedad mediática en la que hay presunción de inocencia con algunos, no con todos", insiste Rubiales, que se pregunta si el presidente de la RFEF "tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad".

Rubiales, ante sus horas más convulsas

En un lapso de apenas 24 horas, Luis Rubiales ha pasado de conceder esta entrevista en exclusiva a Ana Pastor a volver a España -en el mismo avión que la periodista-, entrar en un furgón de la Guardia Civil, quedar bajo custodia y ser puesto en libertad.

El expresidente de la RFEF no ha llegado a ser detenido, con agentes de la Guardia Civil informándole de su imputación tras leerle sus derechos. Rubiales se ha negado a declarar sin la presencia de su abogado y, cuando su abogado se ha personado, también se ha negado a declarar.

Contra Rubiales no pesan por el momento medidas cautelares ni se ha dictado ninguna orden de detención. El plan de la jueza Delia Rodrigo es llamar a declarar a Rubiales a los Juzgados de Majadahonda en los próximos días, al no ver riesgo de fuga.

Ana Pastor ha hablado acerca del vuelo "de película" que ha tenido con Rubiales, un viaje que Rubiales no quiso confirmar durante la entrevista, sino que cerró horas después. La periodista explica que durante el vuelo se han dado cuatro desmayos por las turbulencias, un viaje "largo" en el que parecía que Rubiales "no era lo más importante".

Lo que dice el sumario: la UCO encontró casi 320.000 euros en efectivo en las propiedades de Nene

Todo esto ha sucedido en la misma jornada en la que hemos tenido acceso al sumario de la UCO sobre la 'operación Brody', en el que se detalla que sus agentes encontraron casi 320.000 euros en los registros en las propiedades de Nené, el socio de Rubiales.

En el informe, se detalla cómo Rubiales habría desviado cantidades millonarias de dinero de la RFEF a la contructora del hermano del ex director jurídico, Ángel González Segura, y a la empresa de su amigo Nene. El sumario recoge todas las llamadas con las que los agentes fundamentan sus acusaciones.

Pero hay más, porque la Guardia Civil considera de "imperiosa necesidad" comprobar si Gerard Piqué entregó "dádivas" a Luis Rubiales "o a otros directivos" de la RFEF por la "negociación" para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí.