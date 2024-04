Luis Rubiales está en libertad. La precipitada e inesperada vuelta del expresidente de la RFEF ha culminado con su puesta en libertad por parte de la Guardia Civil después de que la Benemérita le mantuviera bajo custodia desde su aterrizaje en el Aeropuerto de Barajas poco antes de las 11:00 horas de esta misma mañana.

El expresidente de la RFEF había quedado bajo custodia de la Guardia Civil tras su aterrizaje, aunque no había sido detenido, según han comunicado fuentes de la UCO cercanas a la investigación a laSexta. Así, minutos después de aterrizar y una vez el avión comercial en el que viajaba ha sido desalojado, un agente del aeropuerto ha subido al aeroplano para solicitarle que permaneciera en el interior con el fin de que nadie sacara el móvil para grabarle.

Cinco minutos después, el expresidente de la RFEF bajaba a la pista para marcharse en un furgón negro de la Benemérita con el que ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil que tiene en la Terminal 4 del aeropuerto madrileño. Una vez allí, los agente le han informado de su imputación, le han leído sus derechos y le han cuestionado sobre si tenía alguna necesitad. Tal y como se hubiera hecho con cualquier otro detenido.

En este momento Rubiales se niega a declarar sin la presencia de su abogado, que momentos después se ha persona en estas dependencias ubicadas en Barajas. De nuevo, los agente le leen sus derechos y el que fuera presidente de la RFEF, vuelve a negarse a hacer declaraciones. Todo esto sucede durante cerca de una hora, tras la que ha sido puesto en libertad a espera de que la jueza decida citarle, según ha podido saber laSexta.

En ningún momento se le retira el pasaporte, ni se toma alguna medida similar, puesto que la Guardia Civil no tiene competencia para ello. En el caso de que los agentes, hubieran visto necesario retenerle para terminar cualquier diligencia, habrían agotado las 72 horas con las que cuentan.

Poco antes de su aterrizaje, fuentes jurídicas habían desvelado a laSexta que la jueza de Majadahonda Delia Rosrigo no había dictado ninguna orden de detención y había trasladado a la UCO que no pongan esta mañana a Luis Rubiales a disposición judicial porque tiene la agenda completa con causas civiles.

Su idea, por tanto, sigue siendo llamarle a declarar dentro de unos días y más valorando que ha vuelto a España voluntariamente y no hay riesgo de fuga.

Fuentes de la defensa de Luis Rubiales confirmaban ya este mismo martes que no había sido requerido por la jueza. Afirmaban que el regreso del expresidente de la RFEF no se debía a que la magistrada le hubiera citado, sino a su voluntad de volver lo antes posible, y apuntaban a que todavía no tiene ninguna citación en el juzgado, de modo que ya esperaban que no hubiera un arresto, como posteriormente se ha confirmado.

Las últimas 24 horas y el vuelo "de película" de Rubiales

La periodista Ana Pastor conseguía este martes la entrevista más esperada : el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, hablaba por primera vez tras el registro de su domicilio en Granada y el requerimiento de las autoridades españolas por su posible vinculación a una trama de corrupción en el seno de la RFEF cuando él aún era presidente.

La primera pregunta era evidente: ¿Cuándo y cómo pensaba volver a España? El expresidente de la RFEF, lejos de confesar que lo haría horas después, trataba de eludir fechas ante la periodista. Sí daba, en cambio, un dato novedoso: la UCO había registrado el domicilio que posee en Punta Cana esa misma mañana. De hecho, le habían requisado dos móviles.

Por este motivo la entrevista había tenido que realizarse en un hotel de la lujosa ciudad de República Dominicana y no en el domicilio del expresidente de la RFEF en dicho enclave, como él mismo pretendía. Según ha explicado Ana Pastor en Al Rojo Vivo, su intención era mostrar que residía en un piso modesto a pesar de estar en Punta Cana, pero el registro de la UCO cambiaba los planes y obligaba a celebrar la entrevista en otro lugar.

La sorpresa era mayúscula cuando horas después el equipo de El Objetivo se encontraba al expresidente de la RFEF en el aeropuerto de Punta Cana. Sin embargo, su defensa apuntaba que el cambio de planes en el vuelo (que en un principio se esperaba para el 6 de abril) no tenía que ver con el registro de su domicilio ni con la entrevista de Ana Pastor, sino que ya se había comunicado al juzgado y se decidió adelantar días atrás.

El expresidente de la RFEF cogía el avión con más de 380 pasajeros en su interior, entre ellos el equipo de El Objetivo y ante la atenta mirada de varios turistas españoles. Todo, ha explicado la propia Ana Pastor en Al Rojo Vivo, entre un "vuelo de infarto" con cuatro desmayos y numerosas turbulencias.

Tras aterrizar, y con decenas de periodistas esperando su salida del aeroplano, los pasajeros abandonaban la nave a excepción del expresidente de la RFEF y la periodista de laSexta; un agente de la Guardia Civil del aeropuerto madrileño subía a comunicarle que permaneciera en el interior para evitar que le grabasen. Le informaba, además, de que un furgón de la Benemérita le esperaba a su salida del avión. Una imagen que cierra semanas de especulaciones y abre un nuevo proceso judicial al expresidente de la RFEF.

¿Por qué está imputado?

Rubiales está investigado por un presunto delito de corrupción en contratos en su etapa al frente de la RFEF. Precisamente, la UCO registraba este lunes su alojamiento temporal en República Dominicana.

La jueza que investiga los contratos presuntamente irregulares durante la etapa de Rubiales como presidente de la RFEF ordenó realizar este registro en el extranjero en el marco de una pieza sobre la que se ha decretado secreto de las actuaciones.

Hace unos días, también se registró la casa de Rubiales en Granada, así como la sede de la RFEF en busca de contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años, en coincidencia con la etapa de Rubiales al frente de la entidad.

El pasado 22 de marzo, la jueza que investiga presunta corrupción en la gestión de Luis Rubiales al frente de la RFEF dejó en libertad al que fue su asesor jurídico externo, Tomás González Cueto, y a Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Ambos fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación por presuntos delitos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales entre 2018 y 2023, cuando Rubiales estaba al frente de la RFEF.

La operación de la UCO por posible corrupción en la RFEF indaga en las presuntas irregularidades en los contratos para jugar la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. En concreto, la jueza investiga contratos presuntamente irregulares como el que llevó la Supercopa de España de fútbol a Arabia Saudí, en un acuerdo en el que medió Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y presidente de la empresa Kosmos.