Juan Lobato pide al PSOE no responder con "teorías de lawfare" a la imputación de Zapatero: "Que respondan con confianza en la Justicia"

El exsecretario socialista en la Comunidad de Madrid ha señalado que una cosa que ha hecho "muy bien" el expresidente del Gobierno es hablar en su comunicado de un "respeto a la Justicia".

Juan Lobato, exsecretario general del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, ha pedido a su partido que no entre en "teorías de conspiración" a raíz de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta relación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

El socialista ha explicado en El Objetivo que se ha leído el auto y, tras hacerlo, reconoce que es "un día muy duro para los socialistas: "Ten en cuenta que Zapatero es un referente no solo político o ideológico, sino también emocional. El presidente que durante su mandato se acabó con ETA, el de los derechos sociales... Es un referente para todos los socialistas y tener sobre la mesa unas imputaciones tan graves pues nos afecta emocionalmente mucho. Ojalá se llegue a una resolución de archivo".

Por otro lado, Lobato ha señalado que Zapatero es "una persona que responde políticamente ante la historia y judicialmente en los tribunales", algo que "muy bien" ha dejado claro en su comunicado de este martes. "Ha hecho una cosa muy bien que el PSOE debería hacer que es trasladar confianza y respeto a la Justicia. Yo creo que el PSOE no puede responder con teorías de conspiración y de lawfare. Yo le pido a cualquiera que confíe y quiera ayudar a Zapatero en que no responda con esto, que lo haga con confianza en la Justicia. Lo contrario creo que sería un error", ha añadido.

Además, el socialista ha reconocido que lo primero ha habido en los grupos de WhatsApp socialistas en los que se encuentra ha sido "shock" y la creencia de que se podía tratar de una noticia falsa. "Pasó de ese shock a una situación de pena por estar viviendo algo así sobre un referente como Zapatero".

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