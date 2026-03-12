Gonzalo Bernardos: "No se va a poder ganar la guerra de Irán en cuatro días y sin la entrada masiva de algún ejército"

El economista analiza en el el especial 'El Objetivo: la factura del caos' el impacto económico del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y advierte de sus efectos en los mercados, el petróleo y los países del golfo Pérsico.

El profesor de Economía Gonzalo Bernardos ha analizado en el especial 'El Objetivo: la factura del caos' el equilibrio de fuerzas entre Irán, Estados Unidos e Israel en el actual escenario de tensión. A su juicio, el desarrollo del conflicto difícilmente será rápido.

"Lo que está muy claro es que no se va a poder ganar la guerra de Irán en cuatro días, y que tampoco se va a poder ganar sin que entre masivamente algún ejército", ha señalado.

Ante esta situación, Bernardos plantea cuál puede ser la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump. Para responder, dice fijarse primero en la reacción de los mercados financieros. "Me voy a lo que dice la gente del dinero en Estados Unidos: las bolsas están bajando poco, y menos que en Europa. Por lo tanto, están apostando por una guerra corta", ha explicado.

El economista también ha puesto el foco en los aliados tradicionales de Washington en el golfo Pérsico, cuyas economías —según advierte— podrían verse especialmente afectadas. "Estos países están diversificando para impulsar el turismo. Ya veremos cuándo les vuelve el turismo y cuáles son los daños en las infraestructuras petrolíferas", ha apuntado.

Bernardos ha contextualizado además la situación actual recordando las grandes crisis energéticas del pasado. La primera crisis del petróleo, ha explicado, se produjo como represalia por el apoyo de países como Estados Unidos, Países Bajos o Portugal a Israel. La segunda estuvo vinculada a la revolución islámica en Irán y a la guerra entre Irán e Irak. La tercera llegó con la liberación de Kuwait tras su invasión.

A su juicio, el escenario actual carece de justificación estratégica clara. "Las anteriores tenían algún tipo de explicación. Esta es absolutamente idiota. No gana nadie", ha concluido. Según Bernardos, el único país que podría obtener alguna ventaja sería Israel, mientras que Estados Unidos "solo queda perjudicado por todos lados".

