Gonzalo Bernardos critica a Mark Rutte: "Es una auténtica vergüenza que represente a la OTAN"

Así es cómo el economista ha valorado el servilismos del holandés respecto a Donald Trump, cuando en El Objetivo se abordaba la reunión que ha mantenido con el republicano este miércoles.

El economista Gonzalo Bernardos ha dejado muy claro este miércoles su parecer sobre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Lo ha hecho cuando El Objetivo abordaba la reunión que ha mantenido con el presidente de Estados undios (EEUU), Donald Trump.

A ojos del profesor universitario "es vergonzoso" que el danés represente a la Alianza Tranatlántica, debido a su servilismo hacia el republicano, quien este miércoles ha vuelto a reiterar su planteamiento de abandonar la OTAN. De hecho, Bernardos recuerda que "se ha aliado con quien hiciera falta": "No tiene escrúpulos".

En este sentido, el economista ha recordado que hay que tener en cuenta que "le debe la presidencia de la OTAN a Donald Trump y a EEUU", puesto que no era ni el candidato de los países europeos de la Alianza.

Bernardos, incluso, ha recordado que durante su etapa al frente del Gobierno de Países Bajos se "ha cargado su Estado del Bienestar". Todo ello, le ha llevado a sentenciar: "Es una verdadera vergüenza que sea un representante de la OTAN".

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