Gonzalo Bernardos ve "una imagen positiva en la política: "Todo el mundo quería acercarse a Trump hace unos meses, ahora se separan"

"Todo el mundo se quería acercar a Trump hace unos meses. Todo el mundo se quiere separar de él ahora", asegura el economista que, además, considera que vamos a vivir con más incertidumbre e inflación porque los mercados "siguen el dictamen de Trump".

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha durado solo un día, lo que refleja la volatilidad de la situación en Oriente Medio. Según el economista Gonzalo Bernardos, esto incrementará la incertidumbre y la inflación, con el carburante como principal afectado debido a una oferta reducida que eleva los precios. Bernardos subraya que las decisiones de Donald Trump son determinantes, ya que sus anuncios impactan directamente en el mercado del petróleo. A pesar de este panorama incierto, Bernardos destaca un aspecto positivo en la política: figuras como Viktor Orbán y partidos como Vox enfrentan desafíos, y la distancia hacia Trump aumenta.

Un día. Esto es lo que ha durado el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán. En esta guerra de Oriente Medio, las cosas cambian demasiado rápido y, por ello, el economista Gonzalo Bernardos cree que vamos a vivir "en una mayor incertidumbre". Y tiene claro el culpable: Donald Trump.

Tal y como ha explicado este miércoles, como invitado al especial El Objetivo: Trump, ¿y ahora qué?, Bernardos cree que "lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener más inflación que hasta el momento".

¿Por qué? La explicación está en el carburante, ya sea gas natural o petroleo, "va a tener precios más altos, porque la oferta va a ser inferior". Todo en un día a día que es "completamente imprevisible" por una sencilla razón para el economista y analista de laSexta: "Porque se mueve según los dictados de Trump". Cuando Trump anuncia una tregua, el barril de Brent baja, "incluso se desploma", pero cuando vuelven a lanzar bombas, ese precio sube.

Sin embargo, en este contexto, Gonzalo Bernardos ve algo muy bueno en todo esto: "que la imagen positiva está en la política". Apunta a que todavía hay que ver si el ultra Viktor Orbán consigue ganar las próximas elecciones en Hungría, pero también tener muy en cuenta que Meloni propuso un referéndum y lo perdió y que Vox, que parecía que iba a crecer mucho en España, está en crisis y cayendo.

"Todo el mundo se quería acercar a Trump hace unos meses. Todo el mundo se quiere separar de él ahora", sentencia Bernardos.

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