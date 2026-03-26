Rutte deja atrás su servilismo a Trump y elogia a España por el aumento del gasto en defensa en la OTAN

¿Qué ha dicho? "Permítanme comenzar elogiando a España, porque a principios del año pasado, el gasto en defensa español rondaba el 1,3 ó 1,4% y en abril recibí una llamada de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, diciendo: 'Vamos a llegar al 2%'. Y lo hizo", ha asegurado el secretario general de la OTAN.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha elogiado a España por su compromiso de aumentar su gasto militar al 2% del PIB en 2025, destacando que el país ha pasado del 1,3% o 1,4% en años recientes. Sin embargo, existe un desacuerdo sobre si este nivel es suficiente, ya que la OTAN sugiere un gasto del 3,5% para alcanzar los objetivos de capacidad. En la cumbre de La Haya, se acordó un incremento del gasto militar hasta el 5% del PIB para 2035. A pesar de las críticas de Trump, España defiende que su inversión del 2,1% será adecuada para cumplir con sus obligaciones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dejado atrás el servilismo que le caracteriza respecto al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y ha elogiado este jueves a España por su aumento del gasto militar. En concreto, el halago se refiere a la inversión del 2% del PIB en defensa en 2025. En este sentido, Rutte ha añadido que "el futuro dirá" si el país tiene razón en que destinar el 2,1% es suficiente para cubrir todas sus obligaciones con la Alianza Transatlática o si hace falta más, como cree la organización.

"Permítanme comenzar elogiando a España, porque a principios del año pasado, el gasto en defensa español rondaba el 1,3 ó 1,4% y en abril recibí una llamada de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, diciendo: 'Vamos a llegar al 2%'. Y lo hizo", ha asegurado el secretario general de la OTAN en una rueda de prensa para presentar el informe anual de la Alianza de 2025. "Esto representa miles de millones adicionales invertidos estructuralmente en defensa para una economía más grande", ha añadido Rutte.

Por un lado, mencionó a los países que lograron llegar al 2% "fácilmente", entre los que citó a Bélgica y Canadá, y luego se refirió a España entre los "aliados muy importantes". En ese contexto, ha explicado que España "está haciendo lo que realmente necesita hacer", al tiempo que ha recordado que firmó en la cumbre de la OTAN de La Haya del pasado mes de junio la declaración relativa al incremento del gasto militar de aquí a 2035.

No obstante, ha reconocido que hay "desacuerdo" porque la OTAN cree que España "necesita gastar el 3,5% para alcanzar los objetivos de capacidad" mientras que España considera que se puede hacer con 2,1%. "El futuro dirá quién tiene razón. Creo que yo la tengo. Ya veremos. Pero eso no es nuevo. Eso fue en la cumbre de La Haya", ha concluido.

Este mismo miércoles, además, el presidente estadounidense ha vuelto a cargar contra la Alianza, por su negativa de ayudar en la defensa del estrecho de Ormuz. Enclave petrolífero de gran importancia que Irán bloqueó a raíz de la ofensiva de Israel y EEUU desataron contra el país hace ya más de 20 días.

El acuerdo de La Haya

En este sentido, cabe recordar que tanto España como el resto de países de la OTAN invirtieron al menos un 2% de su PIB en gasto militar en 2025 por primera vez desde que se fijaron esa meta en 2014, según las estimaciones del informe anual de la Alianza publicado este jueves. De hecho, al haber destinado esta proporción, España fue el quinto país que más dedicó a capacidades, un 44,2 % (el objetivo estaba fijado en el 20%), solo por detrás de Luxemburgo, Polonia, Hungría y Lituania.

Bajo la presión combinada de Trump desde Washington y la guerra de Rusia contra Ucrania, los líderes de la OTAN acordaron en la cumbre de La Haya un incremento radical de su gasto militar de hasta el 5% de sus PIB de aquí a 2035. Tras ello, el respublicano ha cargado en varias ocasiones contra Sánchez por no comprometerse al mismo nivel de gasto militar que el resto de aliados, así como por su rechazo a la guerra contra Irán y su negativa a que las bases estadounidenses en territorio español de Rota y Morón puedan emplearse para la ofensiva.

Esa cifra del 5% contempla la suma de dos tipos de gasto. Por un lado, está el grueso (3,5%) que corresponde a gasto militar estricto, como compras de armas, el pago de los salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, así como misiones y maniobras o investigación. Mientras que por otro, está el 1,5% restante que los países deberán gastar en seguridad en un sentido amplio. Pese a ello, España considera que cumplirá con las capacidades que le pide la OTAN, pero invirtiendo un 2,1%.

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