Pedro Rodríguez explica cómo se podría destituir a Trump: "Un certificado de defunción, la Enmienda 25 o un impeachment"

Donald Trump ya ha superado dos juicios políticos. En lo que respecta a la 25ª Enmienda, solo se ha aplicado tres veces, siempre de forma voluntaria por parte de los presidentes al cargo.

Las decisiones recientes de Donald Trump están generando crecientes críticas entre sus seguidores, y algunos medios sugieren una posible "revolución" de congresistas republicanos para destituirlo. Pedro Rodríguez ha explicado que existen tres vías para remover a un presidente de EE.UU.: un certificado de defunción, la Enmienda 25 de la Constitución y un impeachment. La Enmienda 25, aprobada tras el asesinato de Kennedy, permite que el vicepresidente y el gabinete declaren al presidente incapacitado. El impeachment, un juicio político, requiere una mayoría simple en la Cámara Baja para acusar y dos tercios del Senado para condenar.

Las últimas decisiones de Donald Trump están provocando cada vez más críticas dentro de sus propios seguidores y cada vez más medios plantean la posibilidad de una 'revolución' de congresistas republicanos que intenten sacarle del poder.

Preguntado por la posibilidad real de que se pueda echar a Trump de la Casa Blanca, Pedro Rodríguez ha afirmado que para "acabar con un presidente de EEUU durante su mandato, hay básicamente tres posibilidades: un certificado de defunción, la Enmienda 25 de la Constitución y un impeachment".

El profesor de Relaciones Internacionales ha explicado en El Objetivo que la Enmienda 25 "fue aprobada a raíz del asesinato de Kennedy en Dallas, ante la posibilidad de que los médicos le hubieran podido salvar la vida, pero hubiera quedado incapacitado".

Dicha 25ª Enmienda, establece que el vicepresidente y una mayoría del gabinete de ministros podrían incapacitar al presidente. En caso de que el presidente recurriese la decisión, se sometería a votación en el Congreso.

La tercera opción es el impeachment, un juicio político. Rodríguez ha recordado que Trump ya ha superado dos juicios políticos y que "no es un proceso judicial, solo hay una pena posible, que es la inhabilitación para ejercer el cargo".

"Para ello se necesita una mayoría simple en la Cámara Baja que articule las acusaciones y el Senado, constituido como una especie de jurado, decide si culpable o inocente por una mayoría de dos tercios", ha esgrimido.

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