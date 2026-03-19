Ángeles Espinosa aclara que la Guardia Revolucionaria tiene control total de Irán y mucho que perder: "No tienen un país al que ir y refugiarse"

La excorresponsal de 'El País' en Irán ha explicado que el régimen iraní "está haciendo lo que ha dicho que iba a hacer". "Dijo que inicialmente iba a responder con las bases estadounidenses y que luego seguiría con otros objetivos en la región. Es lo que ha estado haciendo", ha remarcado.

Ángeles Espinosa, excorresponsal de 'El País' en Irán, ha explicado este miércoles en el especial 'El Objetivo: frenar a Trump' la situación de Irán tras 19 días de ofensiva contra el país persa por parte de Estados Unidos e Israel. La periodista ha apuntado que "a Irán se le ha puesto en un callejón sin salida. No se le ha dejado escapatoria, no hay vías de negociación".

Ante esto, ha remarcado que el país persa "está haciendo lo que ha dicho que iba a hacer", ya ha remarcado que no cree "que haya nadie que se haya sorprendido". "Dijo que inicialmente iba a responder con las bases estadounidenses y que luego seguiría con otros objetivos en la región. Es lo que ha estado haciendo.

"Además, creo que su general de la Guardia Revolucionaria ha sido muy claro: van a morir matando. Ha dicho: 'Será el fin del mundo'". Y ha lanzado una pregunta: "¿Por qué está respondiendo de esta manera tan brutal?". "Porque ve que el régimen peligra. Porque está en una lucha existencial. Si no lo hace así desaparece como sistema, y hay muchas cosas en juego, son realmente bastantes personas las que todavía en Irán apoyan a este régimen, aunque sean una minoría", ha relatado.

La periodista ha señalado a continuación que "tienen el control no solamente militar, tienen el control de la economía, tienen el control político por detrás". "La Guardia Revolucionaria es ahora mismo el eje, la espina dorsal del régimen de la República Islámica y todos sus dirigentes, todos sus oficiales, altos cargos, tienen mucho que perder, porque no tienen un país al que ir y refugiarse en caso de que caiga el sistema".

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