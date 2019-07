Su preocupación la tenía clara: que a su vuelta a la realidad no la reconociesen. Aún así, Amparo Salmón García de los Salmones, jefa de La Ermita, se pone en manos del equipo de El Jefe Infiltrado. Cambio de estilismo y de look. A partir de ese momento, será morena, tendrá flequillo, gafas y un estilo más desenfadado.

¿La mejor forma para hacerlo creíble? Moverse en bici por Cantabria.

Cuando Amparo llega a casa, su familia no da crédito. Una de sus sobrinas no puede evitar hacer pública su opinión: "Antes era una princesa y ahora la he visto muy fea".

Otros momentos destacados

La jefa infiltrada también conoce a Elena, la cocinera de cocido en Casar de Periedo. Elena enseña a la jefa a hacer todas sus tareas. En su puesto, es básico tener en cuenta todos los cuidados de higiene y de medidas, aunque Elena lo tiene claro: no respeta ni recetas, ni jefes.

Amparo Salmón, la jefa infiltrada, pasa un día con Aitor, uno de los repartidores de su empresa. Desde primera hora las cosas no salen como deberían y Aitor comete varias infracciones graves.