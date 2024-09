El presidente del Parlamento Balear por Vox, Gabriel Le Senne, desataba la polémica al protagonizar un bochornoso momento en el hemiciclo cuando rompió una foto de mujeres fusiladas por el franquismo. Este suceso llevó a Wyoming a hacer una de sus ya tradicionales reflexiones desde el pico de la mesa de El Intermedio.

"Spain is different, pero no solamente en sol y en playa, también en cosas menos agradables y que queman más", comentaba el presentador, para el que "esta imagen no podría ocurrir en ningún país de nuestro entorno". En este sentido, recordaba que "la Europa moderna fue construida sobre un principio básico: la lucha contra el fascismo". También señalaba que "los países de la Unión Europea se han esforzado en reconocer el horror causado por las políticas totalitarias y homenajear y reparar a las víctimas".

"Algo que no ocurre en España", apuntaba, analizando cómo "la derecha lleva décadas torpedeando las leyes de memoria histórica". Más allá de Vox, tiraba de hemeroteca y mostraba cómo el PP se vanagloriaba de haber invertido "cero" en esta ley, lo que "explicaría que el Partido Popular haya dado alas a Vox para tumbar las leyes de memoria democrática en Comunidad Valenciana, Aragón o Baleares por 'leyes de concordia' que eliminan el término dictadura para referirse al franquismo, así como subvenciones a las asociaciones de memoria.

"Parece que el objetivo es invisibilizar", afirmaba Wyoming, que señalaba tanto a los que "rompen la foto de una represaliada", como a quienes "dicen que no conocen la noticia": "Los detalles importan, sobre todo cuando el detalle es haber hecho president del Parlament balear a un franquista declarado", sentenciaba.

