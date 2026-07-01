Wyoming, sobre el Supremo: "Algunas decisiones de esta institución solo se entienden bajo la perspectiva de ser muy tocapelotas"

El presentador señala que el Tribunal Supremo se está planteando llevar ante la justicia europea la regularización extraordinaria de inmigrantes, algo que, en su opinión, solo tiene una explicación: sus ganas de tocar las pelotas.

El Gran Wyoming expone que, con la llegada del calor, "los pueblos y las ciudades se llenan de una especie tan abundante como temida: los tocapelotas". El presentador de El Intermedio expone que estos salen a la calle decididos a disfrutar de sus actividades favoritas: "Hacer botellón debajo de tu ventana a las tres de la madrugada o tirarse a bomba salpicando a todo el que esté alrededor".

El presentador indica que son así: molestos, incansables y tenaces. Wyoming señala que, en ocasiones, abandonan sus hábitats tradicionales "para introducirse en parajes más complejos como, por ejemplo, el Tribunal Supremo".

"Algunas decisiones de esta institución solo se entienden bajo la perspectiva de ser muy tocapelotas", reflexiona. El presentador expone que este martes se supo que el Supremo "está planteando llevar ante la justicia europea la regularización extraordinaria de inmigrantes que va a facilitar la vida de cientos de miles de personas que ya viven y trabajan en nuestro país".

Wyoming señala que, en lugar de eso, podrían dedicarse a perseguir la esclavitud a la que se encuentran sometidas muchas personas por no tener papeles. "Una regularización que tiene un alto consenso social e, incluso, el apoyo de instituciones tan poco sospechosas de ser progres como la iglesia católica y la patronal".

"¿Qué sentido tiene poner en peligro una medida como esta que no perjudica a nadie y mejora la vida de miles de nuestros conciudadanos?", se pregunta. Wyoming considera que, con toda probabilidad, solo hay una explicación: "Las ganas de tocar las pelotas".

"Lo que no está del todo decidido es a quién", añade, "porque hay quien puede pensar que el verdadero destinatario del mensaje es Pedro Sánchez, incluso puede haber quien piense que esta decisión del Supremo es un nuevo capítulo del famoso 'quien pueda hacer, que haga'".

El presentador afirma que él no se atreve a tanto ya que, por un lado, todavía cree en la independencia judicial y, por otro, "sobre todo creo todavía más que España está llena de tocapelotas".

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