Julia Otero cuenta a Sandra Sabatés que no fue fácil abrirse camino en el periodismo siendo mujer: "Había que seguir peleando"

La periodista se convierte en la protagonista del último 'Mujer tenía que ser' de la temporada. Otero expone cómo fue para ella comenzar su carrera en un mundo en el que había una presencia femenina mínima.

'Mujer tenía que ser', como expone Sandra Sabatés, tiene como protagonista "a una de las voces más reconocibles de los medios de comunicación": Julia Otero. La periodista lleva más de cuatro décadas dedicándose a esta profesión.

A pesar de ello, Otero manifiesta no ser nada nostálgica. "No suelo pasearme por mi pasado profesional, salvo en reconocer los cimientos de la mujer y de la periodista que soy hoy en la jovencita que empezó hace 40 años", reflexiona.

Otero considera que el periodismo es un oficio en el que "todo el pasado, por deslumbrante, premiado y laureado que sea, se puede desvanecer en un instante". "El pasado es una mochila que está ahí, de la que he aprendido cosas", indica, "pero pienso en el carpe diem, en el día a día, ni siquiera pienso demasiado en el futuro".

Para ella, como cuenta a Sandra, no fue fácil abrirse camino en la profesión siendo mujer. "Me veía debatiendo con siete u ocho hombres y yo era la única mujer", recuerda. "Eso ya te daba un elemento en minoría que te jugaba la contra", expone, "pero había que seguir peleando".

Otero señala que tampoco a día de hoy es fácil. "Fíjate que estamos viendo como en una cadena de radio donde había muchas mujeres, la SER, por ejemplo, de pronto en todo el día no va a haber ni una sola voz femenina", expone. "Estos que dicen 'uy, ya lo tenemos todo, ya lo tienen todo'", añade, "no, no es verdad". "No todo está alcanzado, no todo está conseguido y, sobre todo, que hay que estar muy expectante en los años que llegan", concluye.

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