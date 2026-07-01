Guillermo Fesser señala que EEUU "sigue siendo un país de emigrantes": "Este país les hizo una promesa"

El corresponsal expone que el revés que ha dado el Tribunal Supremo estadounidense a Donald Trump es una gran victoria "para cualquier persona que viva en EEUU, tenga ojos y vaya por la calle".

Este martes, el Tribunal Supremo ha anulado la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Para conocer qué ha supuesto esta sentencia, El Intermedio conecta con el corresponsal Guillermo Fesser.

El periodista expone que el revés del Tribunal Supremo a Trump "es una gran victoria para cualquier persona que viva en Estados Unidos, tenga ojos y vaya por la calle". "Esta país sigue siendo un país de emigrantes", indica. Solo en Nueva York, por ejemplo, hay tres millones de ciudadanos que proceden de 150 naciones diferentes.

Fesser indica que la orden de Trump "intentaba consolidar la mentira que hoy ha refrendado el presidente del Congreso, Mike 'Calzonazos' Johnson, que viene a decir que este país es un país construído solo por blancos y que tienen derecho a vivir solo los blancos y el resto hemos venido a invadirlo o erosionar".

Johnson, como expone Fesser, ha manifestado hoy su tristeza ya que cree que los inmigrantes van a Estados Unidos "a tener hijos para aprovecharse del sistema y abusar de EEUU". El periodista indica que esto ya es falso ya que "nadie quiere abandonar su pueblo, dejar a su familia o hablar un idioma que no sea el suyo". "A nadie le gusta sentirse extranjero y la emigración, diga lo que diga Donald Trump, en la mayoría de los casos, la gente se va de casa porque no tiene más remedio", añade el corresponsal.

El corresponsal expone que muchos migrantes escogen EEUU "porque este país les hizo una promesa que todavía puede leerse en la placa que hay a los pies de la Estatua de la Libertad: 'Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a vuestras masas hacinadas que anhelan respirar libertad, al desamparado, al desecho de vuestras rebosantes playas. Enviadme a estos los sin hogar, sacudidos por las tormentas. Yo levanto mi lámpara junto a la puerta dorada'".

El periodista señala que Estados Unidos "no ha basado su identidad nacional en unas fronteras o una etnicidad concreta, sino el derecho a pertenecer a EEUU en compartir unas convicciones". "Pero ahora Stephen Miller, el del Plan 2025, dice, llevándose las manos a la cabeza, que más del 50% de los graduados universitarios en Nueva York o son extranjeros o hijos de extranjeros", añade.

"Estados Unidos es un país de emigración", señala, y, como comenta, "si no hubiera sido por el talento que han ido pescando en otros países, este país no sería absolutamente nada". "Lo que ocurre es que cuando estos emigrantes eran blancos, a Trump y a los racistas que representa, les gustaba y, ahora, que resulta que son marrones, pues no le convencen tanto", concluye.