Cristina Gallego, sobre los 'requisitos' para sustituir a la concejala de Collado Villaba: "Nivel de feminismo como de inglés, medio bajo"

Cristina Gallego analiza las dos vacantes en el PP, desde la salida del número dos de Nuevas Generaciones para la que buscan alguien "joven y trabajador", hasta la concejala de Collado Villalba, para lo que es "imprescindible que no le guste el teatro".

Cristina Gallego se convierte en la directora general del Servicio de Empleo del Partido Popular y asegura que es la responsable de "ideas brillantes" como el finiquito en diferido o "contratar un bolso para sustituir a Rajoy durante su moción de censura".

Actualmente hay dos vacantes en el PP. Una, por la salida de Carlo Angrisano, número dos de Nuevas Generaciones, que en la "versión laboral de dejar a tu pareja por whatsapp" se despedía con un vídeo en redes sociales pidiendo el voto para Vox. "Por lo menos espérate a que tengamos que pactar con ellos", señala Cristina.

De cara al sustituto de Angrisano, la 'responsable' solo pone como requisitos "ser joven y trabajador", teniendo en cuenta que Angrisano "tenía 31 añazos y se ha ido dos minutos antes de que le echáramos por vago".

La otra vacante en el PP es el de concejala de Familia y Mujer en Collado Villalba, ya que la anterior, Noelia Díaz Vaca, dimitió este fin de semana después de interrumpir un monólogo teatral de temática feminista que había sido programado por el propio Ayuntamiento por el 8M.

Para cubrir este puesto, Cristina asegura que es "imprescindible que no le guste el teatro" y tenga "coche propio" para "irse bien lejos si no le gusta algo en lugar de interrumpirlo". Respecto al nivel de feminismo, asegura que lo quieren "como el de inglés, medio bajo", similar al de Díaz Vaca cuando negaba la violencia de género.

