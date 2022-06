En el debate electoral de Andalucía ha destacado el perfil bajo de Juanma Moreno, que se ha centrado en evitar la confrontación a pesar de ser el blanco de todas las críticas. El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido su gestión y ha insistido en su objetivo de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario. El único aliado que encontró Moreno en el debate fue el candidato de Ciudadanos, que abogó por reeditar el pacto de Gobierno que han tenido estos tres años en la junta.

Por su parte, el candidato del PSOE, Juan Espadas, se reivindicó como la única alternativa para frenar a Vox, confirmando que el PSOE de Andalucía no va a abstenerse para favorecer un Gobierno del PP. De esta forma, le obliga así a quedar en evidencia y apoyarse en la extrema derecha. Inma Nieto, candidata de Por Andalucía, puso en relieve todos los déficits de la gestión de Moreno. Eso sí, de nuevo, la postura más agresiva fue por parte de la candidata de Vox, Macarena Olona, que lanzó sus clásicas provocaciones machistas y racistas, recibiendo las contestaciones más contundentes de la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. "Madre mía, qué barbaridades", afirma El Gran Wyoming tras escuchar a Macarena Olona, a la que le contesta tajante en el vídeo principal de esta noticia: "Se nota que no conoce mucho Andalucía, porque la única persona de fuera que ha llegado con un arma peligrosa no es un migrante sin papeles, sino Macarena Olona con su discurso de odio".

Wyoming analiza a Macarena Olona

Wyoming analiza en este vídeo las palabras machistas de Macarena Olona: "Vox será la España que madruga, pero el resto seremos la que no pegue ojo como entren en la Junta".