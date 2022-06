Vox redobla esfuerzos para tratar de conseguir un resultado histórico en Andalucía y conscientes de que pueden ser la llave para un gobierno del PP, Santiago Abascal ha advertido de que si la extrema derecha no entra en el Ejecutivo, no van a apoyar a Juanma Moreno. La candidata de Vox, Macarena Olona, sigue apostando por una campaña de perfil duro y repitiendo los mantras de la formación, como los relativos a la violencia de género.

"Que la violencia no tiene género", insiste Macarena Olona en un acto electoral. Unas palabras que dejan alucinado a El Gran Wyoming, que reflexiona sobre ello en el plató de El Intermedio: "Cantando a coro da todavía más miedo y repelús, ellos serán la España que madruga, pero el resto seremos la España que no pegaremos ojo si entran en la Junta". Puedes ver su análisis al completo sobre Olona y Vox en el vídeo de arriba, donde recuerda que la candidata todavía no ha dejado el escaño en el Congreso.

