Wyoming responde a Ayuso tras criticar la huelga educativa: "Luchar por una educación pública es política, buena política"

"Cada uno hace política como puede. Usted y su Gobierno aprovechando las instituciones para beneficiar a los negocios privados, los ciudadanos de a pie saliendo a la calle, perdiendo días de su sueldo o incluso arriesgando el físico", comenta Wyoming.

Wyoming arranca El Intermedio hablando de palabras que han cambiado de significado con el paso del tiempo, como 'latino' o 'política', que "durante siglos era sinónimo de actividad noble y elevada", como en la Antigua Grecia.

Entonces, se consideraba que un buen ciudadano era aquel que participaba en la política, mientras que el que pasaba de todo era denominado 'idiota'. "Otra palabra que también ha cambiado, porque ahora se puede estar en política siendo completamente idiota", apunta el presentador.

Sin embargo, apunta, ahora "parece que para algunos la palabra política es de todo menos positiva". Es el caso de Isabel Díaz Ayuso, que catalogaba la huelga indefinida contra el deterioro de la educación pública como una "huelga política".

"Tiene razón, es una huelga política, porque luchar por una educación pública es política, reclamar que los profesores estén bien pagados y tengan buenas condiciones laborales es política, exigir que los niños no pasen calor en verano ni frío en invierno es política, es buena política en sentido griego", le responde Wyoming.

El presentador asegura a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "cada uno hace política como puede. Usted y su Gobierno aprovechando las instituciones para beneficiar a los negocios privados, los ciudadanos de a pie saliendo a la calle, perdiendo días de su sueldo o incluso arriesgando el físico".

Es el caso de los estudiantes que hoy eran apaleados en la Complutense por la Policía por "el gravísimo pecado de levantar la voz a favor de la educación pública" y "luchar por que los hijos de estos policías tengan acceso a una universidad".

"Tal vez si hubieran salido a cantar el 'Cara al sol' o a linchar diputados, como vimos en Ceuta, el trato hubiera sido más suave", sentencia Wyoming, que anima a seguir participando de los asuntos políticos. "Si no participamos en los asuntos de la sociedad y dejas que otros decidan por ti eres idiota, y ninguno queremos eso. Bastante tenemos con que algunos nos tomen por gilipollas".

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