El Intermedio aborda la cuestión del 'sportwashing', o lavado de imagen a través del deporte, con 'Rafa Nadal' después de conocerse su fichaje por Arabia Saudí. "Ya me he enterado de que vas a cambiar el Masters 1000 por la Master Card", le comenta Wyoming al tenista imitado por Raúl Pérez.

'Nadal', sin embargo, defiende al país de Oriente Medio y afirma en el vídeo sobre estas líneas que "no he visto a ninguna mujer quejarse de la falta de derechos humanos, ni sin quejarse, porque como van con burka pues no he visto ninguna". También asegura que en Arabia "no son racistas para nada, porque tienen billetes de todos los colores".

"Con los derechos sociales vamos a ir lento", comenta el deportista, que asegura que "por eso me han fichado a mi, para tener un poco más de mano izquierda". Sobre lo que cobrará de Arabia, afirma desconocerlo: "Si no me acuerdo del número de teléfono de mi madre, cómo me voy a acordar de lo que me pagan en Arabia, que el número es más largo".