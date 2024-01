Tras intentar 'convencer' en El Intermedio de las 'bondades' de Arabia Saudí, 'Rafa Nadal', a través de la voz de Raúl Pérez, propone un particular 'tour' a través de este país en su alfombra voladora al más puro estilo 'Aladdín'.

En el vídeo sobre estas líneas, el 'tenista' versiona una de las canciones más conocidas de este clásico de Disney donde asegura que "no verás ningún gay, y tendrás diez esposas". "Vente a Arabia, no dudes en sacarte un dineral ¡Como Nadal!", invita el deportista, que sin embargo recomienda a Sandra Sabatés no ir, porque "allí puedes vivir, pero eso sí, si vas bien tapadita".

"¡Yo era un tío ideal! Un ejemplo del que aprender, una guía moral 'pa' tu chaval, pero aquí pagan más que un Grand Slam", canta en otra de las estrofas.