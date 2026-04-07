Juanma Romero analiza el caso Kitchen: "El propio PP ve cómo los fantasmas del pasado vuelven a aparecer"

El periodista de 'El Independiente' analiza el 'caso mascarillas' y el juicio de la Operación Kitchen, subraya la gravedad de ambos y pone el foco en Kitchen: "Se usaron medios del Estado desde Interior para fines espurios".

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Independiente' Juanma Romero ha analizado tanto el 'caso mascarillas' como el inicio del juicio de la Operación Kitchen, subrayando la gravedad de ambos.

Sobre el caso Kitchen, ha sido contundente: "Estamos ante algo gravísimo, porque hablamos de la utilización de medios del Estado, desde la cúpula del Ministerio del Interior, para fines espurios: espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con el objetivo de sustraer pruebas a la justicia".

Romero ha calificado además el caso como "profundamente repugnante", y ha advertido de que "durante años ha quedado en segundo plano por el paso del tiempo".

En ese contexto, ha señalado también un problema estructural en la justicia: "La acumulación de causas de corrupción en la Audiencia Nacional ralentiza los procesos, mientras que el Tribunal Supremo actúa con mayor agilidad al asumir menos casos".

Por último, ha alertado sobre el impacto político de la coincidencia temporal de ambos procedimientos: "Esta simultaneidad es muy preocupante para los dos grandes partidos. No solo el PSOE se enfrenta al caso Koldo; el PP ve cómo los fantasmas de su pasado vuelven a aparecer".

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