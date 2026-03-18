Wyoming, sobre las palabras de Hermann Tertsch contra Felipe VI: "Está a punto de quemar su bandera de España"

"Hermann Tertsch está a punto de quemar su bandera de España y entrar en el Parlamento Europeo envuelto en la bandera republicana pidiendo que vuelva la guillotina", destaca El Gran Wyoming en este vídeo.

El Gran Wyoming destaca que las palabras del rey Felipe tras decir que hubo "muchos abusos y controversias" en la conquista de América "no han gustado nada en Vox". "¿En qué punto están?, ¿nivel volver a llamarlo 'Felpudo VI' o en pedir que reine el Felipe bueno, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos?", pregunta el presentador de El Intermedio a Sandra Sabatés, que destaca que "ahí andan".

Y es que su portavoz, Pepa Millán, ha rechazado las palabras del monarca ensalzando la conquista española afirmando que "se respetaron los derechos de todos los súbditos de la corona como se reflejó en el Concilio de Isabel la Católica".

Pero Millán no es la única voz crítica con el rey dentro de Vox, el eurodiputado Hermann Tertsch ha publicado un mensaje en su cuenta de X en el que ha mandado un mensaje al rey Felipe. "Señor, con todo el respeto, le recuerdo que mucho abuso hay por parte ahora de un Gobierno criminal", ha afirmado Hermann Tertsch, que ha asegurado que están "estupefactos": "Somos muchos los que no entendemos su formal y casi habitual adhesión a las tesis de los que solo buscan daño y desprecio para la historia de España y el presente de los españoles".

Tras leer el mensaje, El Gran Wyoming afirma que cree que Hermann Tertsch "está a punto de quemar su bandera de España y entrar en el Parlamento Europeo envuelto en la bandera republicana pidiendo que vuelva la guillotina".

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