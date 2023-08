La salida de Iván Espinosa de los Monteros de Vox, anunciada una semana antes de la constitución de la Mesa del Congreso (que tiene lugar este jueves 17 de agosto), dejaba varios vacíos en el partido liderado por Santiago Abascal que había que llenar. Por un lado, su escaño, que iba a ser asumido por el médico Juan Luis Steegmann Olmedillas, antes de que anunciara su decisión de renunciar al acta —ahora lo asumirá Carla Toscano—; por otro, la portavocía de Vox en el Congreso de los Diputados, que Espinosa de los Monteros ostentó desde 2019 hasta su renuncia.

Ahora, el presidente del partido, Santiago Abascal, ha anunciado que la persona que lo sustituirá será María José Rodríguez de Millán Parro, más conocida como Pepa Millán, una joven abogada de 28 años y senadora de la formación de ultraderecha desde el año pasado. En declaraciones en el Congreso, Abascal ha subrayado la labor de Millán como senadora la pasada legislatura, debatiendo con el presidente Pedro Sánchez, y cree que su promoción demuestra que en Vox "hay cantera y hay equipo".

Nacida en Cabra (Córdoba) hace 28 años, es graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla, cursa un doble máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de los contratos y Responsabilidad Civil y cuenta con estudios de oposición al cuerpo de Registradores de la Propiedad. La pasada legislatura, Pepa Millán ejerció de asesora en el grupo de Vox en el Parlamento andaluz, centrada en áreas de empleo, igualdad, fomento y presidencia, hasta que fue nombrada senadora por designación autonómica de Andalucía el 26 de julio del año 2022.

En estos 12 meses fue la voz de Vox la Cámara Alta y protagonizó duros debates con el Gobierno de Pedro Sánchez. Ese papel la llevó a la lista de Abascal por Madrid en las elecciones del 23 de julio, en el quinto puesto, y ahora asciende a la portavocía del grupo parlamentario en el Congreso. "Vox gana una gran portavoz con Pepa Millán, que se estrenó en el Parlamento teniendo que interpelar al presidente del Gobierno y cantándole las 40 y haciéndolo como muy pocos parlamentarios, como muy pocos diputados y senadores son capaces de hacerlo", ha destacado. "Tenemos muchas expectativas puestas en Pepa Millán y creemos que va a representar con gran dignidad y para gran tranquilidad a todos nuestros votantes".

En su comparecencia ante los medios, la primera desde la dimisión de Espinosa de los Monteros, Abascal ha insistido en que esta salida sólo se debe a "razones familiares y razones personales": "No hay ningún tipo de razón política, de razón programática", ha proclamado.

A su juicio, Vox pierde "un gran portavoz" con la marcha de Espinosa pero también "gana una gran portavoz" con Pepa Millán y demuestra que "tiene cantera, tiene equipo y tiene futuro", desdeñando las críticas de exdiputados como Rubén Manso o Víctor Sánchez del Real. "Siempre hay gente, como en todos los partidos, que no está satisfecha cuando no tiene un acta, cuando no es elegida", ha comentado. "Es algo que ocurre en todos los partidos políticos".

Abascal ha recordado que en estos días se ha hablado de "facciones" en Vox, desde "liberales, nacionalcatólicas, falangistas, incluso preconciliares", pero ha subrayado que en ningún caso se ha mencionado discrepancias programáticas ni rechazos internos al programa de Vox. "No hay ningún debate ideológico, no ha existido nunca, por lo tanto siento pincharles el globo", ha continuado. "Aquí no hay ninguna familia, ninguna facción. Aquí en Vox cabe todo el mundo que quiera defender la unidad nacional, la libertad de los españoles en todos los órdenes".

Y, eso sí, "los que quieran sembrar división y discordia o los que apuesten por los personalismos, evidentemente no tienen cabida en Vox", ha remachado, en alusión a los críticos.