De la 'ranchera' a Sheinbaum a 'Felipe VI el Católico': Wyoming analiza las interpretaciones de las palabras del rey sobre América

El Gobierno, Clauida Sheinbaum, Feijóo, Esther López... Wyoming afirma que "cada uno interpreta a su manera" las palabras del rey en las que habla de "abusos" en la conquista de América y las analiza en este vídeo.

Sandra Sabatés y Wyoming analiza la repercusión de las palabras de Felipe VI en las que hablaba de controversias morales y éticas, además de "abusos" en la conquista de América.

Mientras el Gobierno apoya estas declaraciones y la presidenta mexicana asegura que es "un gesto de acercamiento", desde la oposición Alberto Feijóo catalogaba de "disparate" que se haga "una revisión de las cosas que pasaron en el siglo XV".

"Las palabras del rey cada uno las interpreta a su manera", afirma Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde apunta que "para unos Felipe VI se está humillando ante México", mientras que para otros "sigue siendo el rey, pero porque le está cantando una ranchera a Sheinbaum".

Además, según el presentador de 'El Intermedio' hay una tercera interpretación en la que el rey es "Felipe VI el Católico, un conquistador orgulloso de haber cruzado el océano y haber llevado a esas gentes la civilización y algo más importante: los Zara".

Al menos es así como ha entendido las palabras del monarca la portavoz del PP, Esther Muñoz, que aseguraba estar "muy de acuerdo con el rey en que no hay que pedir perdón". "¿Pero en qué momento ha dicho eso el rey?", se pregunta Wyoming, que ironiza con que "obligamos a aprender el idioma a los indígenas en el siglo XVI", pero "nos hemos relajado y se nos ha olvidado enseñárselo a Esther Muñoz".

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