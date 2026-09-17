Wyoming no da crédito al "bulo del culo" de Díaz Ayuso: "Si hubiera empezado por 'esto es un tocomocho'..."

La presidenta madrileña ha decidido definir el escándalo del maquillaje de las listas de espera sanitarias en Madrid utilizando esa llamativa expresión.

Una de las grandes polémicas de las últimas horas del Gobierno de la Comunidad de Madrid es la manipulación de las listas de espera sanitaria. Este jueves, en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se ha sumado a las críticas de Fátima Matute, su consejera de Sanidad, contra el cirujano que destapaba este escándalo, Luis Alberto Martos.

Ayuso considera que todo es un bulo para atacar su gestión y, para ello, ha utilizado una llamativa expresión: "El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que, encima, se le conoce por reventarle el coche al jefe y tener expedientes disciplinarios abiertos".

"Me voy a quitar el cerumen", comenta el Gran Wyoming, alucinado ante el comentario de Ayuso. "Sandra ¿podrías decirme como ha definido la presidenta de la Comunidad de Madrid el escándalo de las listas de espera?", pregunta a su compañera.

"Ha dicho 'un bulo del culo'", aclara Sabatés, "sí, lo ha dicho". "O sea que si hubiera empezado por 'esto es un tocomocho'...", añade. "Lo había entendido perfectamente, pero quería oírselo a una periodista sería", comenta Wyoming.

El presentador afirma que "así es Ayuso": "Podría decir que es todo mentira, o podría haber sacado documentos, pero no, ha preferido decir que es un 'bulo del culo'". "Me pinchas y no sangro", comenta. El doctor, por su parte, se ha defendido de las acusaciones de Ayuso asegurando que él nunca ha manipulado las listas de espera y que el incidente al que hacía referencia la presidenta madrileña había sido archivado hasta en dos ocasiones.

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