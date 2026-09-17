Julieta Venegas defiende su carácter fronterizo y habla de la deshumanización en EEUU: "Hay un nuevo nivel de crueldad que te rompe el corazón"

"Mi forma de ser está marcada por ser fronteriza", afirma Julieta Venegas en esta entrevista con Sandra Sabatés en la que habla sobre su infancia en Tijuana y las tensiones en la frontera entre México y Estados Unidos.

Julieta Venegas acaba de publicar 'Norteña', un libro en el que cuenta cómo es la vida en la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar con continuos flujos migratorios y una gran mezcla cultural.

En una nueva entrega de 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés ha podido hablar sobre ello con una de las artistas latinoamericanas más influyentes del mundo, que en este libro recupera historias de su infancia en Tijuana y lo que significa ser mujer en estos territorios fronterizos.

Este proyecto, explica, surgió durante la grabación de su disco, con el mismo nombre, en una época en la que vivía en Buenos Aires y sentía añoranza: "Sentía que algo me perseguía, que no había resuelto respecto a ser fronteriza, pero vivir lejos".

"Mi forma de ser está marcada por ser fronteriza", afirma la cantante, para la que incluso su manera de pensar la música "está partida en dos lenguas" que, comenta "me resultan tan natural una como la otra". Aún así, considera que su lenga "emocional" es el español.

Por su experiencia viviendo en una frontera, asegura que la deshumanización actual con los migrantes en lugares como Estados Unidos "no es nuevo": "Las tensiones con respecto a la migración han existido en todas las presidencias de Estados Unidos", afirma la artista, si bien añade que en este momento "hay un nuevo nivel de crueldad que es como muy terrible y te rompe el corazón".

Ante esta tendencia xenófoba a nivel mundial con respecto a los migrantes, recuerda que la migración "siempre ha sido algo natural a los seres humanos".

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