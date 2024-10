Wyoming arranca El Intermedio advirtiendo del peligro de los hipopótamos: "Pueden parecer inofensivos, pero cada día alguien muere por un ataque de ellos". El presentador destaca que estos animales provocan unas 500 muertes al año, "mucho más que los leones, los tiburones, la lombriz de tierra o incluso el pájaro perdiz".

"¿Ha funcionado? ¿Ahora les tenéis miedo? No, ¿verdad? Seguís pensando que son un error de Dios, que se quedó sin ideas y mezcló una vaca con un sapo", comenta Wyoming en este vídeo, donde explica que el motivo por el que este mensaje no genera pánico es porque "no se repite constantemente en redes sociales, tertulias de televisión y mítines políticos".

Todo lo contrario que los mensajes que relacionan la inmigración con la inseguridad, hasta el punto de que, según refleja una última encuesta, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles, que en su mayoría además la asocian con conceptos negativos.

El presentador señala que el aumento de la preocupación por la inmigración se debe "a la labor de zapa de ciertos sectores", entre ellos Vox, que en estos días ha lanzado en redes todo tipo de mensajes relacionando inmigración y delincuencia, "a pesar de que el aumento de la inmigración no ha supuesto un aumento de la delincuencia", aclara.

"Lo han conseguido: se han inventado un problema donde no lo había", afirma Wyoming, para el que "la ultraderecha es como la casa del terror, ambos viven del miedo": "Hoy son los migrantes, igual que ayer fue el feminismo y antes un supuesto lobby gay", apunta.