Ahora

Caso Koldo

Beatriz Parera, tras las declaraciones de Aldama: "Lleva repitiendo lo mismo desde hace meses y sin pruebas"

La periodista Beatriz Parera, experta en información de tribunales, reacciona a las declaraciones que el empresario ha realizado en un programa de televisión. En el vídeo, los detalles.

Beatriz Parera

El empresario Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el 'nexo corruptor' del llamado 'caso Koldo', ha asegurado en un programa de televisión tener pruebas de una financiación ilegal del PSOE. Según él, parte de las pruebas están repartidas entre España y fuera de ella. Asegura que se tiene que cubrir ya que "en cualquier otro país el Gobierno hubiera dimitido en bloque" con todo lo que ha pasado.

Sin embargo, las pruebas siguen sin aparecer después de más de un año. La periodista Beatriz Parera, adjunta a la dirección de 'El Confidencial', y experta en información de tribunales, asegura en Al Rojo Vivo que "Aldama lleva repitiendo lo mismo varios meses".

"Me da la sensación de que Aldama no dice nada nuevo y lleva repitiendo lo mismo varios meses; ahora ha aportado un único detalle que son esos 20.000 euros, pero lo de que se pagaba al PSOE viene diciéndolo desde hace meses y efectivamente sin respaldo de ninguna prueba", afirma. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Govern de Mazón bloqueó durante un año 12 millones de euros recaudados en un fondo solidario para los afectados para la DANA
  2. Aldama traslada al Supremo que entregó 20.000 euros en metálico a Ábalos para comprar un local en Valencia
  3. Amama denuncia ante la Fiscalía el presunto borrado de informes de mamografías: "Puede existir ocultación de pruebas"
  4. Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé tras su condena a cinco años de cárcel
  5. Tres ancianos compartiendo piso en 2055, el indignante anuncio del Ministerio de Vivienda que ha despertado las críticas
  6. El Ayuntamiento de Madrid estudia si Rosalía tenía permisos para la presentación de su disco en Callao