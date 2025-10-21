Beatriz Parera, tras las declaraciones de Aldama: "Lleva repitiendo lo mismo desde hace meses y sin pruebas"

La periodista Beatriz Parera, experta en información de tribunales, reacciona a las declaraciones que el empresario ha realizado en un programa de televisión. En el vídeo, los detalles.

El empresario Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el 'nexo corruptor' del llamado 'caso Koldo', ha asegurado en un programa de televisión tener pruebas de una financiación ilegal del PSOE. Según él, parte de las pruebas están repartidas entre España y fuera de ella. Asegura que se tiene que cubrir ya que "en cualquier otro país el Gobierno hubiera dimitido en bloque" con todo lo que ha pasado.

Sin embargo, las pruebas siguen sin aparecer después de más de un año. La periodista Beatriz Parera, adjunta a la dirección de 'El Confidencial', y experta en información de tribunales, asegura en Al Rojo Vivo que "Aldama lleva repitiendo lo mismo varios meses".

"Me da la sensación de que Aldama no dice nada nuevo y lleva repitiendo lo mismo varios meses; ahora ha aportado un único detalle que son esos 20.000 euros, pero lo de que se pagaba al PSOE viene diciéndolo desde hace meses y efectivamente sin respaldo de ninguna prueba", afirma. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

