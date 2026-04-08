Wyoming, sobre Jéssica, expareja de Ábalos: "Estaba tan cualificada que no hacía falta que fuera a currar, con contratarla el trabajo salía solo"

"¿Para qué quería Ábalos que Jéssica tuviera un gato?", pregunta alucinado Wyoming, que reflexiona: "Puede que él se sienta identificado con ese animal, igual no tiene siete vidas, pero se ha pegado una vidorra que vale por 500".

Sandra Sabatés enseña en el plató de El Intermedio la declaración de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. A la pregunta de cómo consiguió el contrato en empresas públicas, Jéssica Rodríguez ha explicado que Ábalos le dijo que mientras estudiaba la carrera la venía bien trabajar "para cotizar".

"Fui a una oficina con el señor Koldo a hacer una entrevista para un puesto de trabajo para el que estaba sobrada de cualificación", ha afirmado la expareja de Ábalos, quien ha confesado que, al final, nunca fue a trabajar.

"Ya la habéis oído, Jéssica Rodríguez estaba tan cualificada que no hacía falta que fuera a currar, solo con tenerla contratada el trabajo salía solo", ironiza El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, que destaca que "alguna ayuda tuvo".

Y es que el presentador explica que, según ha declarado la exresponsable de 'Tragsatec' "al recibir su currículum le avisaron de que Jéssica era sobrina de Ábalos". Por otro lado, Rodríguez ha explicado por qué el exministro le consiguió un piso en una de las zonas más caras de Madrid: "Por él adopté un gato y si ya es difícil conseguir piso, imagínate con un animal".

"¿Para qué quería Ábalos que Jéssica tuviera un gato?, ¿a qué juega esta gente?", pregunta alucinado Wyoming, que reflexiona: "Puede que él se sienta identificado con ese animal, igual no tiene siete vidas, pero se ha pegado una vidorra que vale por 500".

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