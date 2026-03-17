Wyoming ironiza tras las elecciones de Castilla y León: ¿Quién habría imaginado que la derecha y la extrema derecha querían volver a pactar?"

Tras los resultados de las elecciones en Castilla y León, "el teatrillo de PP y Vox" está llegando a su fin, según Wyoming. El presentador de El Intermedio compara a los dos partidos con los reyes eméritos: "Puede que no se soporten, pero no terminan de separarse".

Vox ha confirmado que está dispuesto a entrar en los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León junto al Partido Popular después de los resultados de las elecciones en esta última comunidad. "¡Anda, qué sorpresa! ¿Quién habría imaginado que la derecha y la extrema derecha que tantas veces han pactado querían volver a pactar?", comenta con ironía El Gran Wyoming en El Intermedio.

Sandra Sabatés analiza los titulares que ha dejado la jornada electoral del domingo: desde que el PP ganó, pero Mañueco necesitará a Vox para gobernar, hasta que el PSOE resiste mejor que en Extremadura y Aragón. Todo ello, pasando por la mejora de la extrema derecha, pero con un ascenso frenado, y llegando a la conclusión de que las izquierdas a la izquierda del PSOE quedan borradas del mapa. "Habéis creado la izquierda vaciada", dice el presentador a los "progres" de la comunidad.

Vox, a pesar de no cumplir con las expectativas generadas aunque haya subido, se sabe imprescindible para el PP, por lo que ayer por primera vez, Abascal hablaba de gobernar en coalición en Aragón, Extremadura y Castilla y León. "Le tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe. Que sí, que vamos a gobernar en las tres regiones", ha asegurado el líder de Vox, pero advierte de que la negociación va a ser punto por punto.

"Parece que ya no le importa tanto pactar con la derechita cobarde", señala Wyoming. Los populares, por su parte, han respirado aliviados tras dos elecciones en las que Vox les iba comiendo terreno. "Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y Aragón para hacer Castilla y León no lo merecen ni los votantes del PP ni los de Vox. Y espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía", decía Feijóo.

Para el presentador, "el teatrillo de PP y Vox está llegando a su fin" y los compara con "los reyes eméritos": "Puede que no se soporten, pero no terminan de separarse. Aunque para ser justos, hasta el domingo Feijóo se había dado más batacazos con Juan Carlos".

Mañueco, mientras tanto, sigue apostando por un gobierno monocolor, lo que afirma que cree que es lo mejor para su tierra. Wyoming le aconseja que se relaje y se deje llevar: "Estos temas los gestionan desde Génova".

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