Mañueco recula y se muestra ahora abierto a un gobierno con Vox: "Abascal lo ha dejado claro, medida a medida"

¿Qué ha dicho? El 'popular' se ha mostrado abierto a hablar con Vox e intentar de nuevo un gobierno de coalición a pesar de reconocer que "funcionó mejor" cuando el PP gobernó en solitario.

Alfonso Fernández Mañueco, tras ganar las elecciones en Castilla y León sin lograr la mayoría necesaria para gobernar en solitario, ha modificado su estrategia. Inicialmente, Mañueco apostaba por un gobierno en solitario con acuerdos puntuales, excluyendo al PSOE. Sin embargo, ahora se muestra abierto a negociar un gobierno de coalición con Vox, a pesar de que su experiencia pasada con ellos no fue satisfactoria. Mañueco enfatiza que lo primordial es el proyecto de futuro, no los cargos. Santiago Abascal, líder de Vox, también ha insistido en priorizar medidas concretas antes de discutir posiciones en el gobierno.

Alfonso Fernández Mañueco, que se proclamó el pasado domingo 15 de marzo como el gran ganador de las elecciones de Castilla y León, ha cambiado su discurso tras no conseguir la mayoría necesaria para poder gobernar en solitario y ver que sigue atado a Vox.

El 'popular' ha pasado de abogar por un gobierno en solitario con "acuerdos puntuales" dejando al PSOE fuera de la ecuación, a mostrarse abierto a volver a intentar un gobierno de coalición.

Él mismo ha recordado que en el pasado ya tuvo un gobierno de coalición con Vox que no salió bien, admitiendo que en solitario "funcionó mucho mejor".

Pese a esto, se ha mostrado dispuesto a hablar con el partido de Santiago Abascal para intentar llegar a un acuerdo, defendiendo que lo importante no son los sillones. "Lo importante es el proyecto de futuro", ha asegurado.

De esta forma, ha explicado que se podría hacer un gobierno en solitario negociando medida a medida con un pacto parlamentario, aunque ha recalcado que, si tiene que ser un gobierno de coalición, "lo hablarán" con Vox. "Abascal ya lo ha dejado claro, medida a medida lo hablaremos", ha indicado.

Estas declaraciones las ha realizado después de que el líder de Vox dejase clara su intención de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón. "Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere asumir el desgaste, que no tiene valor y que sale corriendo. Tengo que decirle que sí, que Vox tiene que gobernar", señaló en una rueda de prensa.

Sin embargo, Abascal insistió en que primero deben hablar de "medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías" y después abordarán "los sillones". "No vamos a hablar de posiciones en los gobiernos hasta que no esté claro que podemos ponernos de acuerdo en un cambio de rumbo y en un programa de gobierno", destacó.

Ahora, Mañueco recula y se muestra dispuesto a dialogar con él tras no conseguir la mayoría absoluta en las elecciones y después de las declaraciones que ha realizado Alberto Núñez Feijóo, en las que se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo asegurando que hay más puntos de encuentro que divergencias entre ambos partidos.

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