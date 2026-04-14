Joaquim Bosch analiza el procesamiento del juez Peinado contra Begoña Gómez: "El auto tiene elementos discutibles jurídicamente"

El magistrado Joaquim Bosch valora en este vídeo qué le parece el procesamiento que el juez Peinado ha realizado contra Begoña Gómez, considerando, en su auto, que hay indicios de cuatro delitos.

El juez Juan Carlos Peinado ha procesado a Begoña Gómez. El magistrado ha archivado uno de los cinco delitos que le imputaba a Begoña Gómez (el de intrusismo profesional), pero, en cambio, considera que hay indicios de otros cuatro delitos: de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

"Mi impresión es que es un auto que tiene elementos que pueden ser discutibles jurídicamente, sobre todo a la hora de los perfiles de los delitos objeto de investigación que tienen una naturaleza y un contenido que ha sido marcado por la jurisprudencia", afirma en Al Rojo Vivo el magistrado Joaquim Bosch.

Y aquí "es muy difícil", añade y subraya el profesional, "en mi opinión estrictamente personal, que puedan concurrir. Aunque el tema puede ser debatible". En concreto, señala Bosch, "la malversación, la corrupción en los negocios, la apropiación indebida y el tráfico de influencias tienen unos caracteres que deben concurrir y, a veces, con una serie de requisitos. Y creo que, a la vista de lo que ha dicho hasta ahora la Audiencia de Madrid, creo que esto puede ser problemático".

Pero, en todo caso, "es el juez instructor el que debe decidir esas cuestiones de manera independiente, sin ningún tipo de presión", matiza el magistrado, recordando que "en el pasado, la Audiencia de Madrid ha revocado bastantes resoluciones al juez instructor, pero cada uno actúa en el ámbito que le sitúa nuestro Estado de Derecho, y tendremos que esperar a ver si la Audiencia de Madrid confirma esta decisión o, más bien, acuerda el archivo de las actuaciones".

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle este análisis jurídico que el magistrado expone en directo para Al Rojo Vivo.

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