El Gran Wyoming arranca su monólogo en El Intermedio hablando del efecto de 'las magdalenas' de Marcel Proust, un fenómeno que consiste en que un olor concreto, en el caso de Proust las magdalenas, nos lleva a un recuerdo nítido de nuestra infancia.

Una reflexión que enlaza con el olor del material escolar nuevo, y así Wyoming introduce uno de los temas del momento: la vuelta al cole de más de ocho millones de estudiantes. "Muchos entrarán de nuevo a sus aulas con miedo, incertidumbre y algunos incluso pataleando y llorando… eso en cuanto a los profesores", apunta el presentador de El Intermedio.

La vuelta al colegio evoca en Wyoming el inicio del curso político. Comenta que "lo que más le gusta" del primer día de colegio "es que da la sensación de que todo está por estrenar. Huele a esperanza, a borrón y cuenta nueva. Lástima que no podamos decir lo mismo del inicio del curso político".

"Acabamos de arrancarlo y, por ahora, huele a lo de siempre. Llevamos 12 años discutiendo sobre Cataluña, 20 sobre Venezuela y más de 70 sobre el conflicto entre Israel y Palestina", lamenta Wyoming.

Es más, el presentador ofrece una solución a este estancamiento político que vive España. "Yo no soy muy listo, pero si llevamos tanto tiempo dándole vueltas, quizá el quid de la cuestión sea abandonar la confrontación que algunos se jactan de abanderar", apunta.

Sin embargo, aunque las cosas vayan a peor, Wyoming no pierde la ilusión de salir de este 'parón' político. "Yo no pierdo la esperanza, y mientras tanto ánimo en este inicio de curso escolar. Porque sé que, después de dos meses, lo que menos os apetece es meteros en una clase peñazo de matemáticas o lengua española. Me refiero, una vez más, a los profesores", concluye.