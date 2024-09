"Somos tontos, pero no solo yo, todos. No nos salvamos ni uno", afirmaba rotundo Wyoming, que en el vídeo sobre estas líneas reflexionaba sobre cómo el ser humano ha sido capaz de dominar tierra y mar, viajar al espacio o controlar la energía del átomo, pero aún no ha inventado "un bote de ketchup al que no haya que darle un golpe en el culo para que salga el contenido".

"Lo peor es que en los últimos años nos estamos volviendo aún más tontos", lamentaba el presentador de El Intermedio, que explicaba cómo mientras "avanza la ciencia como nunca, nos estamos cuestionando cosas que hasta hace poco eran verdades indiscutibles". Es el caso de los terraplanistas, los antivacunas o quienes ponen una piña boca abajo en un supermercado para ligar.

Sobre estos bulos que se transmiten en redes, el presentador recuerda que "tienen consecuencias terribles". El último ejemplo es el de Elle Macpherson, que ha decidido rechazar la quimioterapia para tratarse un cáncer de mama y optar por un tratamiento alternativo. "¿Qué lleva a personas aparentemente inteligentes, con recursos económicos, en un mundo con todo tipo de adelantos a rechazar la ciencia?", se pregunta Wyoming, para el que "el problema es que hemos dejado de hacer caso a los que realmente saben para atender a todo tipo de charlatanes y cantamañas".

Según el presentador, este tipo de charlatanes "prometen soluciones fáciles a problemas muy complejos", a lo que se une que "aunque nos creamos muy listos, en el fondo somos muy tontos". Por ello, aconseja que "si tenéis un problema médico, haced más caso a vuestro doctor y no a una modelo o a cualquiera que os diga cosas cuquis desde una pantalla, porque probablemente sea un sacacuartos".